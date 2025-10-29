Gmail'de 183 milyon kullanıcıyı etkileyen dev veri ihlali!

Gmail, 183 milyon kullanıcıyı etkileyen dev bir veri ihlali yaşandığını duyurdu. Sızdırılan veriler arasında e-posta adresleri ve bu hesaplarla ilişkili şifrelerin de yer aldığı öğrenildi.

Nisan ayındaki fark edildi

Nisan 2025’te gerçekleşen veri sızıntısını ilk olarak Have I Been Pwned adlı "veri ihlali takip sitesi" fark etti. Siteyi yöneten güvenlik uzmanı Troy Hunt, sızan verilerin internetteki farklı kaynaklardan toplanarak bir araya getirildiğini, aynı hesap bilgileri kullanılarak diğer platformlara da erişebileceğini açıkladı.

Platform bugüne kadar 917 farklı veri ihlalini ve 15 milyardan fazla hesap bilgisini takip ederken kullanıcılar da, e-posta adreslerinin veya şifrelerinin bu saldırıda yer alıp almadığını site üzerinden kontrol edebiliyor.

Hesabınız tehlikedeyse ne yapılmalı?

Gmail kullanıcılarına hesap güvenliğini sağlamak için, şifreyi hemen değiştirmelerini, ve iki aşamalı kimlik doğrulama (2FA) özelliğini etkinleştirmelerini öneriyor. Google, iki aşamalı doğrulamada kullanıcının hesabını korumak için farklı güvenlik adımları uyguluyor. Böylece, şifresi ele geçirilmiş bir hesaba tek başına erişim sağlanamıyor.

Siber güvenlik uzmanları, bu tür saldırıların son dönemde yapay zeka destekli veri ihlalleri nedeniyle arttığına da dikkat çekiyor.