Gmail’e yapay zeka dokunuşu! Google Gemini mailleri okuyup özetleyecek

Google, e-posta deneyimini daha verimli ve kullanıcı dostu hale getirmek için Gmail'e entegre ettiği yapay zeka asistanı Gemini’ye dikkat çeken bir yenilik ekledi. Yeni özellik sayesinde, uzun e-postaları satır satır okumak tarihe karışıyor. Gemini, gelen İngilizce e-postaları otomatik olarak analiz ederek özetliyor ve en önemli bilgileri kullanıcıya sunuyor.

Bu gelişmiş sistemle birlikte, her e-postanın üst kısmında dikkat çekici bir “özet kartı” belirecek. Kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan çalışan bu özellik, özellikle yoğun e-posta trafiği olan profesyoneller için büyük kolaylık sağlıyor.

Gemini yalnızca ilk mesajla sınırlı kalmıyor. Devam eden yazışmaları da izleyerek özetleri dinamik biçimde güncelliyor. Dileyen kullanıcılar, klasik “özetle” butonunu kullanarak manuel olarak da özetleme yapabilecek.

Ancak bu özellik, ilk aşamada sadece İngilizce yazılmış e-postalar için aktif olacak. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Japonya ve İsviçre'de varsayılan olarak kapalı olacak ve kullanıcıların Gmail ayarlarından manuel olarak etkinleştirmesi gerekecek.

Kurumsal hesaplar için kontrol ise şirket yöneticilerine bırakıldı. Google Workspace yöneticileri, bu özelliği çalışanları için açma ya da kapatma yetkisine sahip olacak.

Google’ın bu adımı, iş dünyasında hızlı karar alma, verimlilik ve zaman yönetimi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Artık e-postalar arasında kaybolmadan en kritik bilgilere saniyeler içinde ulaşmak mümkün hale geliyor.