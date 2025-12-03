Gönül Uğurel: Dijital içerik küratörlüğü yapay zekâ çağının yeni ihtiyacı

Reuters Institute’un Digital News Report 2025 raporuna göre kullanıcılar artık daha fazla içerik değil, güvenilir ve bağlamı doğru seçilmiş bilgi arıyor. Dijital dünyadaki hız ve yoğunluk, içerik seçimini stratejik bir meseleye dönüştürüyor.

İstanbul ve Londra merkezli Clean Sheet Global’in CEO’su Gönül Uğurel’e göre dijital içerik küratörlüğü, yalnızca içerik düzenlemek değil; kişi ve markaların dijitalde hangi bilgilerle temsil edileceğine karar veren stratejik bir yaklaşım. Şirket, dijital ortamda eksik, eski ya da yanlış bilgileri tespit ederek doğru içeriği yeniden üretiyor.

Medya ve teknolojiyi buluşturan model

Clean Sheet Global; çok dilli içerikler, yapay zekâ destekli video haber bültenleri ve geniş bir yayın ağıyla dijital görünürlük sağlıyor. Bu hibrit yapı, güvenilir bir dijital profil oluşturmayı kolaylaştırıyor.

"Geleceğin güvenini de inşa ediyoruz"

Uğurel, dijital sürdürülebilirliğin itibarla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, “Bugünün görünürlüğünü sağlarken geleceğin güvenini de inşa ediyoruz” dedi.

2025 ve sonrasında dijital dünyayı şekillendirecek olan şey içerik bolluğu değil; bilginin nasıl seçildiği, nasıl düzenlendiği ve kullanıcıya nasıl sunulduğu olacak. Bu nedenle dijital içerik küratörlüğü, kişi ve markaların dijital varlıklarını güçlendirmek için sadece tamamlayıcı bir hizmet değil, giderek merkezî bir ihtiyaç hâline geliyor.

İstanbul ve Londra merkezli yapısıyla Clean Sheet Global, bu dönüşümde hem medya hem de teknoloji tarafını bir araya getirerek dijital görünürlük stratejilerinin yeni döneminde önemli bir yer edinmiş durumda.