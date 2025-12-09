Google, akıllı gözlük rekabetini kızıştırıyor! 2026'da iki yeni model geliyor

Google, giyilebilir teknolojiler pazarında rekabeti yeniden şekillendirecek önemli bir adım atarak 2026 yılında yapay zekâ destekli iki farklı akıllı gözlük modelini satışa sunacağını duyurdu.

Google'ın geliştirdiği ilk model, ekransız bir dijital asistan deneyimi sunacak şekilde tasarlandı. Dahili hoparlör, mikrofon ve kamera donanımıyla gelen cihaz, kullanıcıların sesli komutlarla Google Gemini'ye erişmesini sağlıyor. Gözlükle fotoğraf çekmek ve çevre hakkında gerçek zamanlı yapay zekâ yanıtları almak da mümkün olacak.

Gözlükler işlem gücünü telefondan alacak

İkinci model ise bu tüm özelliklere ek olarak lens içine yerleştirilmiş bir ekran taşıyor. Bu ekran, adım adım navigasyon bilgilerini veya konuşmalar sırasında canlı çeviri altyazılarını doğrudan cam üzerinde gösterebiliyor. Her iki gözlük de işlem gücünü bağlı olduğu akıllı telefondan alacak ve Google'ın Android XR platformu üzerinde çalışacak.

Projenin teknoloji tarafında Samsung ile stratejik bir işbirliği yürütülürken, tasarım ve estetik için Warby Parker ve Gentle Monster gibi markalarla ortaklık yapılıyor. Google, gözlüklerin gün boyu kullanılabilecek kadar hafif ve konforlu olacağını ifade ediyor.

Yeni modeller, Meta'nın Ray-Ban ile geliştirdiği akıllı gözlüklere ve Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen gözlük ürünlerine güçlü bir alternatif oluşturacak. Sektöre yönelik beklentiler, Apple'ın da 2026'da kendi yapay zekâ destekli modelini tanıtabileceğine işaret ediyor.

Apple'ın akıllı gözlük planları

Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple da benzer bir ürün üzerinde çalışıyor. "N50" kod adıyla anılan cihazın yapay zekâ tabanlı özellikler taşıyacağı ve yüksek fiyat segmentine konumlandırılmadan piyasaya çıkarılmasının planlandığı belirtiliyor.

Apple'ın uzun vadeli hedefi artırılmış gerçeklik gözlüklerinde sektör liderliği olsa da, tam donanımlı bir AR gözlüğünün tüketiciye ulaşmasının birkaç yıl daha süreceği ifade ediliyor. Şirketin bu süreçte Meta'nın Ray-Ban modeliyle benzer bir ürünle pazardaki boşluğu doldurmayı amaçladığı aktarılıyor.

Gurman, "Cihaz hazır olmaktan uzak, fakat fikir gözlüğü Apple Intelligence cihazı hâline çevirmeye dayalı" diyerek, ürünün çevreyi analiz ederek kullanıcıya bilgi vereceğini ancak tam bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunmayacağını belirtiyor. Gözlükte kamera olup olmayacağı ise gizlilik kaygıları nedeniyle henüz kesinleşmedi. Ürünün 2027'de piyasaya çıkması bekleniyor.

Apple ayrıca kamera donanımlı AirPods benzeri ürünler üzerinde de çalışıyor ve Apple Intelligence ekosistemini birden fazla cihaza yaymayı hedefliyor.

Meta'nın Ray-Ban Display modeli

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yerleşik ekran teknolojisine sahip ilk akıllı gözlüğü Ray-Ban Display'i tanıttı. 799 dolarlık gözlük, EMG temelli Meta Nöral Bant bilekliği sayesinde el hareketleriyle kontrol edilebiliyor.

Yeni model, ses özellikleri bulunan Ray-Ban Meta ile hâlâ tüketiciye sunulmayan Orion AR gözlükleri arasında bir geçiş ürünü olarak konumlanıyor. Nöral bant sayesinde kullanıcılar, cihaza dokunmadan veya sesli komut kullanmadan ekranı yönetebiliyor.