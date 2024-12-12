Google DeepMind, 'insan beyni potansiyeli'nde yapay zeka modeli Gemini 2’yi duyurdu

Google, yapay zeka teknolojilerinde büyük bir yenilik sunarak amiral gemisi modeli Gemini 2’yi duyurdu. Bu gelişmiş yapay zeka modeli, yalnızca metin bazlı değil, sesli ve görsel verileri de işleyebilen çok modlu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yapay genel zekaya bir adım daha

Google DeepMind’ın CEO’su Demis Hassabis, WIRED’a verdiği röportajda Gemini 2’yi “yapay genel zekaya giden yolda önemli bir basamak taşı” olarak tanımladı. Hassabis, modelin insan beyninin yapabildiği birçok şeyi başarabilecek bir yapay zeka asistanı olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Google’ın yapay zeka yatırımları artıyor

Google CEO’su Sundar Pichai, şirketin son bir yılda yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırarak daha karmaşık ve çok adımlı görevleri gerçekleştirebilen ajan modeller geliştirdiğini belirtti. Pichai, Gemini 2’nin “etrafındaki dünyayı daha iyi anlayarak ileriye yönelik hamlelerde bulunabilen” bir model olduğunu ifade etti.

Gemini 2'nin özellikleri

Gemini 2, video, ses ayrıştırma ve konuşma tanıma gibi özelliklere sahip. Çok modlu yetenekleri sayesinde farklı veri türlerini analiz edebiliyor ve bu yeteneklerini daha geniş bir yelpazede uygulayabiliyor.

Google’ın bu yeni hamlesi, yapay zekanın günlük hayatta daha geniş bir şekilde yer almasını sağlayarak insanlarla etkileşimini daha doğal ve verimli hale getirecek gibi görünüyor. Gemini 2, kişisel asistanlardan iş dünyasına kadar birçok alanda devrim yaratabilir.