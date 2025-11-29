Google, Gemini 3 Pro ve Nano Banana Pro için ücretsiz kullanıcıların günlük erişimini sessizce kısıtladı

Gemini 3 Pro ilk duyurulduğunda ücretsiz kullanıcılar için günde beş metin sorgusu ve üç görsel üretme hakkı tanınıyordu. Son günlerde bu sınırlar kaldırıldı. Yerine “Basic erişim” modeli getirildi. Artık günlük kullanım hakkı, sunucu yoğunluğuna bağlı olarak değişiyor ve Google sabit bir kota taahhüt etmiyor.

Nano Banana ve NotebookLM de etkilendi

Görsel üretim aracı Nano Banana Pro’da da kısıtlamaya gidildi. Ücretsiz kullanıcılar günde en fazla iki görsel oluşturabiliyor; yoğunluk durumunda bu sınır daha da aşağı çekilebiliyor. Ayrıca NotebookLM’e eklenen infografik ve sunum oluşturma gibi yeni özellikler ücretsiz kullanıcılar için geçici olarak devre dışı bırakıldı. Ücretli aboneliklerde bile sınırlamalar görülüyor.

Ücretsiz sunulması yüksek maliyet yaratıyor

Google bu adımı atan tek şirket değil. OpenAI, Anthropic ve Perplexity gibi rakipler de benzer kısıtlamalara yöneliyor. Gerekçe aynı; gelişmiş yapay zekâ modellerinin ücretsiz sunulması yüksek maliyet yaratıyor.

Ücretsiz Gemini’ye güvenerek çalışan kullanıcılar için artık istikrar yok. Google, net biçimde kullanıcıları ücretli AI Pro ve Gemini Advanced paketlerine yönlendiriyor. Ücretsiz erişimin zamanla daha da kısıtlanması bekleniyor.