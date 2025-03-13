Google Gemma 3'ü tanıttı: Tek GPU’da çalışan en güçlü yapay zeka modeli olduğu iddia ediliyor!

Google, Gemma AI ailesinin en son üyesi olan Gemma 3’ü duyurdu. Şirket, yeni modelin tek bir GPU üzerinde çalışabilen en güçlü yapay zeka modeli olduğunu iddia ediyor. Metin, görüntü ve kısa videoları analiz edebilme özelliğiyle öne çıkan Gemma 3, daha önce piyasaya sürülen Gemma modellerinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanıtıldı.

Google, Gemma 3’ün mobil cihazlardan iş istasyonlarına kadar geniş bir donanım yelpazesinde çalışacak şekilde optimize edildiğini ve 35’ten fazla dili desteklediğini belirtiyor.

Rakiplerinden üstün performans mı?

Google, paylaştığı 26 sayfalık teknik raporda, Gemma 3’ün rakiplerine kıyasla üstün performans sunduğunu vurguluyor. Özellikle Facebook’un Llama, DeepSeek ve OpenAI’nin modellerine karşı yapılan kıyaslamalarda Gemma 3’ün daha iyi sonuçlar verdiği iddia ediliyor.

Ayrıca model, Nvidia GPU’lar ve özel yapay zeka donanımları için optimize edildiğinden, yüksek verimlilikle çalışacak şekilde tasarlandı.

Güçlü görüntü işleme ve güvenlik önlemleri

Google, Gemma 3 ile birlikte yeni bir görüntü kodlayıcısı geliştirdi. Bu kodlayıcı, yüksek çözünürlüklü ve farklı formatlardaki görüntüleri daha verimli bir şekilde analiz edebiliyor.

Buna ek olarak, ShieldGemma 2 adlı yeni bir güvenlik filtresi devreye alındı. Bu sistem, yapay zekanın hem giriş hem de çıkış verilerini denetleyerek, zararlı, şiddet içerikli veya müstehcen görüntülerin üretilmesini ve analiz edilmesini engelliyor.

STEM alanında güçlendirilmiş performans

Gemma 3, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında geliştirilmiş yeteneklere sahip. Google, bu modelin STEM odaklı işlemlerde yüksek doğruluk sunduğunu ve etik güvenlik testlerinden geçtiğini belirtiyor. Şirket, Gemma 3’ün kötüye kullanım risklerinin düşük seviyede olduğunu vurguluyor.

Açık kaynak mı değil mi?

Google, Gemma modellerini “açık” veya “açık kaynak” olarak adlandırıyor, ancak modelin lisans şartları teknoloji dünyasında tartışmalara yol açıyor. Şirket, Gemma modellerinin kullanımını belirli lisans koşullarıyla sınırlandırıyor ve Gemma 3’te de bu politikasını değiştirmedi.

Bu durum, Gemma 3’ün gerçekten açık kaynak olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Google Cloud üzerinden akademik destek

Google, Gemma 3’ün yaygınlaşması için akademisyenlere özel destek programları sunuyor. Google Cloud üzerinden sağlanan kredilerle, akademik araştırmacılar yapay zeka çalışmalarında Gemma 3’ü kullanabilecek.

Bu kapsamda, araştırmacılar 10.000 dolar değerinde Google Cloud kredisine başvurabilecekler.

Google, Gemma 3 ile yapay zeka dünyasında güçlü bir hamle yapmayı hedeflerken, modelin performansı ve açık kaynak konusundaki tartışmaların nasıl sonuçlanacağı merak konusu.