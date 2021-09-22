Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile 2 bin gence teknoloji eğitimi verilecek

Google Oyun ve Uygulama Akademisi; Google Türkiye, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi iş birliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’nın destekleriyle hayata geçti.

Türkiye'nin dijital oyun ve uygulama ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan akademinin, gençleri oyun ve uygulama geliştirme alanında dünya liginde daha rekabetçi bir konuma getirmesi hedefleniyor.

Akademiye ilişkin bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Google, Türkiye'de oyun ve uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimize eğitimler verecek. 2 bin gencimiz ücretsiz ve 400 saate varan eğitimler alabilecek. Eğitimlere katılan gençler, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi’nden nasıl kendi şirketlerini kurabileceklerine ilişkin mentorlük hizmeti de alabilecek. Böylelikle yatırımcılarla da buluşabilecekler. Özellikle uygulama geliştirmeye meraklı gençlerimiz lütfen bu programı takip etsinler, kayıtlarını yapsınlar. Geleceğin oyun yazılımcıları, uygulama geliştiricileri bu akademiden mezun olacak, inşallah vakıflarımızla birlikte de kendi girişimlerini kuracaklar." dedi.