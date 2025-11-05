Google ve Epic uzlaştı! Android'de yeni dönem: Ücretler düşüyor, seçenekler genişliyor

Alphabet'in sahibi olduğu Google, popüler oyun Fortnite'ın yapımcısı Epic Games ile uzun süredir devam eden uygulama mağazası tekel davasında uzlaşmaya vardı.

Varılan anlaşma; ücretlerin düşürülmesi, rekabetin artırılması ve geliştiriciler ile kullanıcılar için daha fazla seçenek sunulmasını hedefleyen Android ve Google Play Store reformlarını içeriyor.

2020'de başlayan dava sona yaklaşıyor

Taraflar, Epic Games'in 2020 yılında açtığı antitröst davasını çözmek üzere ortak bir öneri sundu. Epic, davada Google'ın Android cihazlarda uygulamalara erişimi ve uygulama içi satın alma sistemini yasa dışı biçimde tekelleştirdiğini öne sürmüştü.

Yeni önerinin yürürlüğe girebilmesi için, federal yargıcın onayı gerekiyor.

Üçüncü parti mağazalara ve alternatif ödemelere izin verilecek

Uzlaşma taslağına göre Google, kullanıcıların üçüncü parti uygulama mağazalarını daha kolay indirip yüklemesine izin verecek. Ayrıca, geliştiriciler artık uygulama içinden veya harici bağlantılar aracılığıyla kullanıcıları alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirebilecek.

Google, Play Store'da dağıtılan ve alternatif ödeme sistemlerini kullanan uygulamalarda yapılan işlemlerden yüzde 9 ile yüzde 20 arasında değişen bir hizmet ücreti alacak.

"Android'in açık platform vizyonuna dönüş"

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, uzlaşma önerisini olumlu karşıladı. Sweeney, anlaşmayı "harika" olarak nitelendirerek, "Android'in orijinal açık platform vizyonuna samimiyetle geri dönüş" ifadesini kullandı.