Google ve Orange'dan veri ve yapay zeka işbirliği

28 Temmuz 2020

Fransız telekomünikasyon firması Orange, Google Cloud ile stratejik bir partnerliğe imza atarak, bilgi teknolojileri altyapısı inşası, gelişmiş bir bulut sistemi kurulumu ve siber güvenlik konularında kendisini geliştireceğini duyurdu.

işbiriliği kapsamında, Google bulut teknolojileri, analiz ve yapay zeka konularında bilgisini Orange ile paylaşırken, Orange bilgi ve iletişim teknolojileri konularında Google'a destek olacak.

Google CEO'su Sundar Pichai, "Orange'ın ağı, Google'ın bulut platformuyla birleştiğinde, Avrupa'da yeni ve son teknoloji ile donatılmış bir iletişim ağı olacak." dedi.