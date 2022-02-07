Google'a 2,1 milyar euroluk dava

İsveç merkezli fiyat karşılaştırma şirketi Pricerunner, arama sonuçlarını manipüle ettiği iddiası ile arama motoru Google'a karşı 2,1 milyar euro büyükülüğünde dava açtı.

Google, kendi fiyat karşılaştırma alışveriş hismetine Avrupalı küçük rakipleri karşısında adil olmayan avantajlar sağladığı iddiası ile AB Komisyonu'nun 2017'de verdiği 2,42 milyar euroluk cezaya ilişkin temyiz davasını Kasım ayında kaybetmişti.

Finansal teknoloji şirketi Klarna tarafından satın alınma sürecindeki PriveRunner, İsveç'te açtığı dava ile Google'dan 2008'den bu yana İngiltere'de uğradığı kar kaybının yanı sıra 2013'ten bu yana İsveç ve Danimarka'da uğradığı kayıpları talep ediyor.

Google henüz konuşa ilişkin bir açıklama yapmadı.