Google’da yeni dönem başlıyor! Türkiye dahil tüm ülkelerde yerel alan adları kalkıyor

Google, arama hizmetinde sadeleşmeye giderek, ülkeler için ayrı ayrı kullanılan alan adlarını (ccTLD - ülke kodu üst düzey alan adları) kaldırma kararı aldı. Artık kullanıcılar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, arama motoruna yalnızca google.com adresi üzerinden erişecek.

Bu değişiklikle birlikte, Türkiye için kullanılan 'google.com.tr' ya da İngiltere’ye ait 'google.co.uk' gibi uzantılar artık devre dışı kalacak. Şirket, bu adımı 'arama deneyimini sadeleştirmek ve daha kolay bir erişim sağlamak' amacıyla attığını duyurdu.

Yerel sonuçlar aynı şekilde gösterilecek

Google, 2017 yılından bu yana kullanıcıların bulunduğu konuma göre otomatik olarak yerel sonuçlar göstermeye başlamıştı. Yeni düzenlemede de bu sistem devam edecek. Yani kullanıcılar farklı alan adlarını kullanmasalar bile, bulundukları ülkeye özgü arama sonuçlarına erişmeye devam edecekler.

Yasal yükümlülüklerde değişiklik yok

Şirket, söz konusu düzenlemenin yalnızca görsel ve teknik bir güncelleme olduğunu belirtti. Yerel yasalar ve ülke bazlı düzenlemelere uyum sürecinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Arama sonuçları, yine mevcut yasal çerçeveye uygun şekilde filtrelenecek.

Kişisel ayarların yeniden yapılması gerekebilir

Google ayrıca, bu geçiş sırasında bazı kullanıcıların dil veya bölgeye özel filtre gibi kişisel arama tercihlerini yeniden ayarlamak zorunda kalabileceğini hatırlattı.

Küresel geçiş kademeli olarak uygulanacak

Google, google.com üzerinden aramaya geçişin önümüzdeki birkaç ay içinde tüm ülkelerde aşamalı olarak devreye alınacağını açıkladı. Süreç tamamlandığında, kullanıcılar ister masaüstü ister mobil platformda olsun, tek bir global alan adı üzerinden arama motoruna erişim sağlayacak.