Google'dan 40 milyar dolarlık yatırım

Google, yapay zekâ teknolojilerinin gerektirdiği devasa işlem gücünü karşılamak amacıyla Texas’ta üç yeni veri merkezi kuracağını duyurdu. Armstrong County’de bir, Haskell County’de ise iki adet veri merkezi inşa edilecek.

Şirket, Haskell’deki tesislerden birini güneş enerjisi ve batarya depolama tesisiyle entegre ederek elektrik şebekesi üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor.

Tek bir eyalete yaptığı en büyük yatırım

Alphabet ve Google CEO’su Sundar Pichai’nin, Teksas Valisi Greg Abbott ile birlikte yaptığı açıklama, teknoloji devlerinin Texas’ta art arda yaptıkları milyar dolarlık veri merkezi yatırımlarının son halkası oldu.

Toplam yatırım tutarı 40 milyar dolar olarak açıklandı ve bu rakam Google’ın bugüne kadar ABD’de tek bir eyalete yaptığı en büyük yatırım niteliğinde.

İki katına çıkması bekleniyor

Enerji fiyatlarının düşük olması, şebekeye kolay erişim ve iş dostu vergi yapısı sayesinde Texas, veri merkezleri için ABD’nin en hızlı büyüyen bölgelerinden biri. Şu anda eyalette 411 veri merkezi bulunuyor; bu sayı ülke genelinde Virginia’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Veri merkezleri yüksek enerji tüketimi nedeniyle elektrik talebini artırırken, tüm eyalette 2030’a kadar enerji talebinin neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Google, yatırımları kapsamında elektrik işçileri ile 1700’den fazla çırak için eğitim ve iş gücü geliştirme programlarını da finanse edecek.