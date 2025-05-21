Google’dan aylık 250 dolarlık VIP yapay zekâ paketi: Google AI Ultra duyuruldu

Google, yapay zekâ alanındaki en gelişmiş ürünlerine özel erişim sağlayan yeni bir premium abonelik hizmetini duyurdu. Şirketin yıllık geliştirici konferansı Google I/O'da tanıtılan "Google AI Ultra" adlı bu plan, aylık 249,99 dolarlık fiyat etiketiyle sunuluyor.

Google Labs ve Gemini uygulamasının başkanı Josh Woodward, bu hizmetin "Google'dan en ileri yapay zekâyı isteyen öncüler için tasarlandığını" söyledi. Woodward, bu planı kullanıcılar için bir “VIP geçiş kartı” olarak tanımladı.

AI Ultra planı, Google'ın en güncel yapay zekâ modellerine sınırsıza yakın erişim, deneysel ürünlere erken kullanım imkânı, 30 terabaytlık devasa bir bulut depolama alanı ve YouTube Premium üyeliği gibi özellikler içeriyor.

Bu yeni hizmet, mevcut "Google One AI Premium" abonelik seçeneklerinin bir üst seviyesi olarak konumlandırılıyor. Google One AI Premium planı hâlihazırda aylık 19,99 ila 149,99 dolar arasında fiyatlarla sunulurken, AI Ultra planı bu yelpazenin en tepe noktasında yer alıyor.