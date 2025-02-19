Google'dan Gmail'e yeni özellik: Fatura ödeme desteği ekledi!

Google, e-posta hizmeti Gmail’e kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özellik ekledi. Artık kullanıcılar, doğrudan Gmail üzerinden faturalarını görüntüleyip ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Gmail’in iOS ve Android sürümlerinde kademeli olarak kullanıma sunulan bu özellikle, e-posta yoluyla gelen faturalar işlevsel kartlar halinde görüntülenecek. Kullanıcılar, bu kartlar üzerinden fatura detaylarını inceleyebilecek, ödeme yapabilecek ve hatırlatma ayarları oluşturabilecek.

Yeni özelliğin temel işlevleri

Hatırlatma ayarı: Kullanıcılar, faturalarını daha sonra ödemek için Google Tasks üzerinden bir hatırlatma oluşturabilecek.

Fatura detaylarını görüntüleme: Gelen faturalar, ayrıntılı bir şekilde incelenebilecek.

Fatura ödeme seçeneği: Kullanıcılar, herhangi bir dış platforma yönlendirilmeden doğrudan Gmail üzerinden ödeme yapabilecek.

Google tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, fatura bildirimlerinin alt kısmında bu üç yeni seçenek yer alacak. Yeni özelliğin, kullanıcıların fatura takibini ve ödeme işlemlerini hızlandırarak büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Özellik, iOS ve Android kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlandı. Ancak Türkiye’de erişime açılıp açılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.