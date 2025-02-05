Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri ve kârı arttı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 96,5 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 86,3 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 26,5 milyar dolara yükseldi. Alphabet, bir önceki yılın aynı döneminde 20,7 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın 2023'ün son çeyreğinde 1,64 dolar olan hisse başına karı da geçen senenin aynı döneminde 2,15 dolara çıktı.

Alphabet'in söz konusu dönemde geliri beklentilerin altında kalırken, karı öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin geçen yıl genelindeki geliri yüzde 14 artışla 350 milyar dolara, net karı da yüzde 36 yükselerek 100,1 milyar dolara ulaştı.

Sermaye harcamalarına 75 milyar dolar yatırım planı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, geçen yılın son çeyreğinin şirketin yapay zeka alanındaki liderliği ve işletme genelindeki ivme sayesinde güçlü bir çeyrek olduğunu kaydetti.

Cloud ve YouTube birimlerinin geçen yıl 110 milyar dolar gelir elde ettiğini belirten Pichai, "Önümüzdeki fırsatlar konusunda kendimize güveniyoruz ve ilerlememizi hızlandırmak için 2025 yılında sermaye harcamalarına yaklaşık 75 milyar dolar yatırım yapmayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.