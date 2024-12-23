Google’ın arama motoru faaliyetleri Japonya’da da mercek altında!

Japonya’nın rekabet gözlemcisi Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC), teknoloji devi Google’ın ülkedeki antitröst yasalarını ihlal ettiğine karar vermek üzere harekete geçti. Nikkei Asia’nın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, JFTC yakın zamanda Google’a yönelik resmi bir durdurma ve vazgeçme emri yayınlayacak.

Tekelcilik iddiaları ve soruşturmanın kapsamı

Google, web arama hizmetlerinde piyasa gücünü kötüye kullanarak tekelcilik karşıtı yasaları ihlal etmekle suçlanıyor. JFTC, geçtiğimiz Ekim ayında başlattığı soruşturmayla, şirketin Japonya’da rekabeti nasıl etkilediğini detaylı bir şekilde incelemeye almıştı.

Haberde, JFTC’nin, Avrupa ve diğer büyük ekonomilerdeki düzenleyici kurumların Google’a yönelik benzer kararlarını takip ettiği ifade edildi. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu da Google’a yönelik antitröst ihlalleri nedeniyle milyarlarca dolarlık cezalar kesmiş ve şirketin bazı iş uygulamalarını değiştirmesini talep etmişti.

Google için ne anlama geliyor?

JFTC’nin vereceği karar, Google’ın Japonya’daki operasyonlarını ve iş modellerini ciddi şekilde etkileyebilir. Şirketin, antitröst yasalarını ihlal ettiği tespit edilirse, Japonya'da tekelci uygulamalarını sonlandırması ve pazar rekabetini artırıcı adımlar atması gerekecek.

Bu gelişme, dünya genelinde teknoloji devlerinin piyasa hakimiyetine yönelik artan düzenleyici baskının bir parçası olarak görülüyor. Google’ın yanı sıra diğer büyük teknoloji firmaları da benzer davalarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Japonya’dan gelecek karar, teknoloji sektöründe rekabet kurallarının sıkılaştırılması ve dijital platformların daha şeffaf hale getirilmesi konusunda önemli bir dönüm noktası olabilir.