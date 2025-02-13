Google'ın eski CEO'sundan 'terör' uyarısı: Yapay zekaya dikkat!

Google eski üst yöneticisi Eric Schmidt, yapay zekanın 'masum insanlara zarar vermek' amacıyla kullanılabileceği konusunda uyarıda bulundu ve hükümetlere, 'özel teknoloji şirketlerini denetleme' konusunda harekete geçmelerini önerdi.

BBC'ye yaptığı değerlendirmede Kuzey Kore, İran ve Rusya gibi ülkelerin yapay zekayı 'biyolojik silah yaratmak için' kullanabileceğini ileri süren Schmidt, 11 Eylül saldırısı benzeri olayların yaşanmasından duyduğu endişeyi ifade etti.

İnovasyon engellemesi önlenmeli

Yapay zeka teknolojilerinin kötü amaçlar için kullanılmasının önüne geçilebilmesi adına, özel şirketlerin hükümetler tarafından denetlenmesi çağrısı yapan isim, denetlemelerin ve düzenlemelerin aşırıya kaçması halinde inovasyonun engellenebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Çocukların akıllı telefon kullanımı denetlenmeli

Çocukların yapay zeka destekli akıllı telefon kullanımına da değinen Schmidt, konuyla ilgili yapılacak denetlemelerin önemine işaret etti. Schmidt, çocukların "çevrim içi dünyanın kötülüklerinden" korunması gerektiğini vurgulayarak, konuyla ilgili yürütülen kampanya ve girişimleri desteklediğini kaydetti.