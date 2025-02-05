Google’ın yapay zeka stratejisi değişti: Silah ve gözetimle ilgili kısıtlama taahhüdünü sildi

Google, yapay zeka (YZ) kullanımına yönelik etik ilkelerini güncelleyerek, silah ve gözetleme teknolojilerine yönelik önceki kısıtlamalarını kaldırdı. Şirketin güncellenen "Yapay Zeka İlkeleri", artık YZ’nin silah sistemleri veya uluslararası normlara aykırı gözetleme teknolojileri için kullanılmamasına yönelik net bir taahhüt içermiyor.

Google’ın daha önceki versiyonlarında, “temel amacı veya uygulaması insanların yaralanmasına neden olmak veya doğrudan kolaylaştırmak olan silahlar veya diğer teknolojiler” ile “uluslararası kabul görmüş normları ihlal eden gözetim için bilgi toplayan veya kullanan teknolojiler” üzerinde çalışılmayacağı belirtiliyordu.

Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis, şirketin yapay zeka ilkelerine yönelik bu değişikliği bir blog yazısıyla duyurdu. Hassabis, “Giderek karmaşıklaşan jeopolitik ortamda yapay zeka liderliği için küresel bir rekabet yaşanıyor. Demokrasilerin özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı gibi temel değerlerin rehberliğinde YZ gelişimine öncülük etmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu değişiklik, Google’ın yapay zeka alanındaki stratejik yönelimini ve hükümetler, güvenlik kurumları ile potansiyel iş birliklerini nasıl şekillendireceğine dair soru işaretleri doğurdu. Şirketin, bu tür teknolojileri doğrudan geliştirip geliştirmeyeceği veya hangi etik standartları benimseyeceği konusunda ilerleyen dönemde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.