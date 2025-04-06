GPT ve Gemini'ye yeni rakip geliyor: Meta, Llama 4'ü piyasaya sürdü

Meta, Llama ailesinde yeni bir yapay zeka modeli koleksiyonu olan Llama 4'ü cumartesi günü yayınladı. Meta’nın yeni koleksiyonunda Llama 4 Scout, Llama 4 Maverick, Llama 4 Behemoth ile ek bir model daha yer alıyor. Scout ve Maverick şu anda Llama.com ve Hugging Face gibi platformlar üzerinden erişilebilir durumda. Behemoth ise hâlen eğitim sürecinde.

Yeni modeller; metin, görsel ve video içeren büyük miktarda etiketlenmemiş veriyle eğitilirken Meta, modellerin “geniş görsel anlayış” kabiliyetine kavuştuğunu belirtiyor.

Llama 4, MoE mimarisiyle daha berimli

Llama 4 serisi, Meta’nın ilk kez MoE (Mixture of Experts) mimarisini kullandığı yapay zeka koleksiyonu olma özelliğini taşıyor. Bu mimari, iş yükünü farklı uzman modellere bölerek daha az kaynakla daha yüksek performans sağlamayı hedefliyor.

Performansıyla GPT-4o ve Gemini 2.0’ı geride bırakıyor

Meta'nın dahili testlerine göre, Llama 4 Maverick modeli; yaratıcı yazarlık, genel sohbet, çok dilli görevler ve uzun metin bağlamlarında, OpenAI’nin GPT-4o ve Google’ın Gemini 2.0 modellerine üstünlük sağlıyor. Ancak GPT-4.5, Claude 3.7 Sonnet ve Gemini 2.5 Pro gibi yeni nesil rakip modellerle rekabet hâlinde.

Meta AI asistanı güncellendi

Meta, WhatsApp, Messenger ve Instagram’daki Meta AI asistanını Llama 4 ile güncelledi. Ancak bu çok modlu özellikler şu an için yalnızca ABD'de ve İngilizce dilinde erişilebilir durumda.

Lisanslama kısıtlamaları Avrupa’yı zorluyor

AB'de yerleşik kullanıcılar ve şirketler, bölgedeki katı veri gizliliği ve yapay zeka düzenlemeleri nedeniyle bu modelleri kullanamayabilir. Ayrıca önceki Llama sürümlerinde olduğu gibi, aylık 700 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip büyük şirketlerin Meta’dan özel lisans talep etmesi gerekiyor.

Meta’nın açıklamasına göre, Llama 4 modelleri şirketin daha hesaplamalı verimlilik odaklı geleceğe attığı ilk büyük adımı temsil ediyor.