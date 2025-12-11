Green Intelligence Hackathon başvuruları başladı

Doğuş Teknoloji, sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarını bir araya getiren Green Intelligence Hackathon sürecini başlattı. Sürdürülebilirlik Akademisi ve AWS iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikte teknoloji profesyonelleri, yapay zekâ destekli projelerle küresel karbon salımına çözüm üretecek.

Katılımcılar, AWS’nin yapay zekâ eğitimlerinden ve Sürdürülebilirlik Akademisi’nin uzmanlığından yararlanırken, farklı sektörlerden mentorlar da destek sağlayacak.

Başvurular 26 Aralık’a Kadar

Hackathon’a en fazla üç kişiden oluşan ekipler katılabiliyor. Teknik yetkinliği olan en az bir üyenin bulunması zorunlu tutulurken, disiplin çeşitliliği ve cinsiyet dengesi önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Başvurular Doğuş Teknoloji’nin web sitesi üzerinden kabul ediliyor.

Uzman jüri yenilikçi projeleri seçecek

Projeler yenilikçilik, uygulanabilirlik ve sürdürülebilir etki açısından değerlendirilecek. Jüride Doğuş Teknoloji CEO’su Semih İncedayı, Doğuş Otomotiv yöneticileri ile birlikte Barış Karakullukçu, Tamer Atabarut ve Semra Sevinç gibi sektörün önde gelen isimleri bulunuyor.

Green Intelligence Hackathon, yapay zekânın sürdürülebilirlikte yaratacağı etkiyi ortaya koymayı ve uygulanabilir çözümleri sektörle buluşturmayı hedefliyor.

Başvuru için: https://www.d-teknoloji.com.tr/tr/surdurulebilirlik