Guinness Dünya Rekoru, Honor Magic5 Pro ile çekildi

Şirket açıklamasına göre, Honor, bir dünya rekoru denemesi için Guinnes Dünya Rekorları ile iş birliği yaptı.



İki marka Honor Magic5 serisinin duyurusunu kutlamak için bir araya geldi. İki kez FIBA 3x3 Dünya Şampiyonu ve profesyonel smaçör olan Polonyalı basketbolcu Piotr Grabowski'nin "Bacak Arasından En Yüksek Smaç" dalındaki Guinness Dünya Rekoru, Honor Magic5 Pro ile yakalandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen denemelerde Piotr Grabowski, bacak arasından en yüksek smaç vuruşunu tamamlamak için tam 3,2 metre gibi bir yüksekliğe zıplayarak yeni bir Guinnes Dünya Rekoru'na imza attı. Honor Magic5 Pro'nun yapay zeka hareket algılama teknolojisi kullanılarak ve yapay zeka makine öğrenimi sayesinde bu atlayışın en önemli anı otomatik olarak yakalandı. Çekilen bu kare, ultra yüksek çözünürlükte ve netlikte otomatik olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Device Co, Ltd Pazarlama Müdürü Ray Guo, "Spor insan ruhunu geliştirir. Çığır açan kamera teknolojimizle bu nefes kesici anı kaydedebildiğimiz için çok mutluyuz. Yaratıcı çözümler sunan ürünler tasarlayarak tüketicilerimizi içlerindeki sihri ortaya çıkarmaları ve olağanüstü şeyler başarmaya çalışmaları için motive etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Guinnes Dünya Rekoru'nu kıran Piotr Grabowski da "Basketbol benim DNA'mın bir parçası. Smaç basmak için her zıpladığımda, yer çekimine karşı koyuyor ve kendimi sınırlara kadar zorluyorum. Rekorlar kırdığımda bu bana sihir gibi geliyor. Umarım bu dünyanın dört bir yanındaki insanlara kendi sihirli güçlerini ortaya çıkarmaları için ilham verir." değerlendirmesinde bulundu.

Guinness Dünya Rekorları TV ve Dijital İçerik Başkan Yardımcısı Karen Gilchrist ise herkesin kutlamaya değer kendi anı olduğuna inandıklarını belirterek,şunları kaydetti:

"Bu girişimde zamanlama ve hassasiyet her şeydir. Bu olağanüstü başarıların hakkını vermek ve aksiyonu mümkün olan en iyi şekilde yansıtmak bize düşüyor. Rekor kırma anını net ve ultra hızlı bir şekilde yakalamak için Honor Magic5 Pro'yu kullandık ve ortaya çıkan sonuçlar gerçekten de muazzam oldu."

Yükseltilmiş akıllı yapay zeka tanıma teknolojisine sahip

Verilen bilgiye göre, Honor Magic5 serisinde bulunan yapay zeka hareket algılama teknolojisi, yapay zeka ağından yararlanarak 270 binden fazla görüntü üzerinde çalışıyor ve kameranın çeşitli senaryoları hassas bir şekilde tanımasını sağlayarak öne çıkan çekimi otomatik olarak yakalıyor. Yeni Honor Görüntü Motoru bu özelliğe güç veren, yükseltilmiş akıllı yapay zeka tanıma teknolojisine sahip.

Canlı performansları ve spor etkinliklerini yakalamak için bu sezgisel özellik etkinleştirildiğinde gülümseme gibi yüz ifadelerini ve zıplama gibi vücut hareketlerini otomatik olarak algılıyor. İster sevinçten zıplayan biri, ister bir spor karşılaşmasında hızlı tempoya sahip olan bir sporcu olsun, ortaya çıkan anlık çekimler net bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kullanıcıların her zaman, her yerde daha iyi kareler yakalamasına olanak sağlıyor.

Honor, Honor Magic5 Pro'da fotoğrafçılığı yeni bir seviyeye taşıyan yapay zeka algoritmalarını geliştirmek için yatırımlara imza attı. Honor Magic5 Pro, DXOMARK Akıllı Telefon Kamera sıralamasında ilk sırada yer alıyor.