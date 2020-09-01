Güneş enerjisi depolayan molekül geliştirildi

01 Eylül 2020

Amerikan Kimya Derneği dergisinde yayımlanan araştırma makalesine göre, geliştirilen molekül güneşten enerji alarak kimyasal bağlarında bu enerjiyi depolayabiliyor. Araştırmacılar söz konusu molekülün uzun vadede olası kullanımını güneş enerjisinin depolanması ve daha sonra bu enerjinin verimli bir şekilde tüketimi olarak öngörüyorlar.

Dünyanın güneşten aldığı enerji güneş enerjisi tesisleri tarafından kullanılıyor, ancak güneş enerjisinin önündeki zorluklarından biri bu enerjinin güneş olmadığı zamanlarda kullanılabilmesi için için verimli bir şekilde depolanması. Linköping Üniversitesi'ndeki bilim insanları yeni bir molekülde güneşten enerji alarak depolama olasılığını araştırmaya yönlendirdi.

Linköping Üniversitesi, Fizik, Kimya ve Biyoloji Departmanı Hesaba Dayalı Fizik Profesörü Bo Durbeej, geliştirilen molekülün iki farklı formu olduğunu söyledi ve ekledi, “Bu formlardan biri güneşten doğrudan enerji alabilen bir ana form. Diğeri ise enerjiyi depolayabilen ve enerji açısından zengin bir form. Bu da molekülün enerjiyi daha sonra kullanabilmek adına verimli bir şekilde depolayabilmesini sağlıyor.”

Moleküler ışık kontağı olarak adlandırılan gruba ait olan molekül, kimyasal yapı olarak farklılıklar gösteren iki farklı izomerden oluşuyor. Linköping Üniversitesi'nde geliştirilen molekül enerji içeriği olarak farklılık gösterirken, ışık kontağı grubundaki moleküllerin kimyasal bağları ışıktan etkileniyor. Bu da söz konusu molekülün ışık altında özelliklerini değiştirebildiği anlamına geliyor. Molekülün uygulama alanlarından biri olarak, elektrik enerjisi altında özellik değiştirebilen moleküler elektronik alanı gösterilirken, bir diğer alan ise molekülün bir formunun farmakolojik olarak aktif olduğu ve vücuttaki belirli bir hedef proteine bağlanabildiği, diğerinin ise aktif olmadığı fotofarmakoloji alanı olarak gösteriliyor.