Güneş enerjisini uzun süre depolayabilen malzeme keşfedildi

Independent'in haberine göre Lancester Üniversitesi'nden araştırmacılar, genel kullanımda suyu filtreleme ya da tuzdan arındırmada kullanılan bir tür kristalli malzeme üzerinde çalıştıktan sonra, bunun güneş enerjisini depolamak için etkili bir yöntem olduğunu fark etti.

Bu gelişme, pillerin veya mevcut diğer teknolojilerin elverişsiz ya da maliyetli olduğu durumlarda kullanılabilecek yeni potansiyel uygulamaların önünü açtı. Üzerinde çalışılan malzeme yazın enerjiyi depolayıp kışın ısınma için kullanılması amacıyla binalara kaplama olarak yerleştirilebileceği ifade edildi.

"Güneş enerjisinin depolanması ve kullanımında herhangi bir kayıp yaşanmıyor"

Araştırmacılar, malzemenin soğuk sabahlarda arabanın cam ve aynalarındaki buzların hızlıca erimesini sağlayacak saydam ve ince filmler şeklinde kullanılabileceğini de söyledi. Uzak noktalarda veya şebeke dışı güneş enerjisi sistemlerinde de malzemenin enerjiyi uzun süre boyunca depolama özelliğinden faydalanabileceği belirtildi.

Çalışmayı yürütenlerden Lancaster Üniversitesi mensubu Dr. John Griffin, "Malzeme, el ısıtıcılarında ısınmayı sağlamak için kullanılan faz değişimi malzemelerine biraz benzer şekilde çalışıyor. Ne var ki, el ısıtıcılarının şarj edilmesi için ısıtılması gerekirken, bu malzemenin iyi tarafı da 'serbest' enerjiyi doğrudan güneşten alabilmesi. Malzemenin hareketli veya elektronik aksamı yok, dolayısıyla güneş enerjisinin depolanması ve kullanımında herhangi bir kayıp yaşanmıyor." şeklinde konuştu.

Malzemenin tuttuğu enerji, sıkıştırılmış bir yayınkine benzer şekilde depolanıyor, bu da gerektiğinde epey seri şekilde salıverilebileceği anlamına geliyor. Enerjinin salımında "tetikleyici" görevi görmesi için malzemeye az miktarda ısı uygulanması yeterli olduğu açıklandı.

Araştırma ekibi, malzemede depoladığı güneş enerjisini oda sıcaklığında 4 ay boyunca muhafaza etmeyi başardı. Diğer yandan ekip, malzemenin 4 buçuk yıla kadar enerji yüklü kalabileceğini öngörüyor.