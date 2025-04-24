Güney Kore açıkladı: DeepSeek kullanıcı verilerini yurt dışına aktarıyor

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), Çin merkezli bir teknoloji firması tarafından geliştirilen yapay zeka modeli DeepSeek’e yönelik kişisel veri ihlali iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kişisel bilgiler ve cihaz bilgileri sızdırıldı

Yonhap ajansının haberine göre, PIPC, Güney Koreli kullanıcıların kişisel bilgilerinin, kullanıcı onayı olmadan Çin ve ABD’deki bazı şirketlerle paylaşıldığını bildirdi. Sızdırılan veriler arasında, kullanıcıların uygulamaya yazdığı komutlar ve cihaz bilgileri de yer alıyor.

Açıklamada, DeepSeek’in kullanıcı verilerini toplarken gerekli yasal izinleri almadığı ve bu verileri üçüncü taraflara ilettiği belirtildi. Ayrıca uygulamanın cihaz ve kullanılan yazılımlara ilişkin bazı bilgileri de dışarı aktardığı ifade edildi.

Verileri ByteDance ile paylaştığı tespit edildi

PIPC, 17 Şubat'ta veri toplama yöntemlerine dair soru işaretleri nedeniyle uygulamanın Güney Kore'deki indirmelerini geçici olarak durdurmuştu. 18 Şubat’ta yapılan yeni bir açıklamada ise, DeepSeek’in Güney Koreli kullanıcıların verilerini TikTok’un çatı şirketi ByteDance ile paylaştığına dair tespitlere yer verilmişti.

DeepSeek hakkında

Çin’de High-Flyer Capital Management tarafından desteklenen DeepSeek, düşük maliyet ve az sayıda çip kullanımıyla geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Kısa sürede dünya genelinde popülerleşen uygulama, özellikle mobil mağazalarda ABD merkezli ChatGPT’yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulamalarından biri olmuştu.