Güvenlikte sayısal teknolojilere yoğun talep

Bir grup gazeteciyle çevrimiçi biraraya gelen Kösereisoğlu, salgın döneminde teknolojik araçlara yönelik talepte de artış gözlendiğini vurguladı. Securitas Türkiye’nin sayısal teknolojilere yönelik olarak bu yıl 16 milyon TL’lik bir yatırım planladığını açıklayan Kösereisoğlu, grup içinde dijitalleşme endeksi en yüksek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Yeni cihazlar devreye girecek

Şirket olarak HES kodu ve benzeri sorgulama-kontrol işlemlerinin süreceğini kaydeden Kösereisoğlu, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yeni cihazları kullanmaya başladıklarını bildirdi. Salgının bütün sektörler gibi güvenlik sektörünü de etkilediğini belirten Kösereisoğlu, kapanma kararları öncesi belirledikleri 2020 hedeflerinin yüzde 12 gerisinde kaldıklarını, 1.4 milyar TL ciro hedeflerken 1.2 milyar TL ile yılı tamamladıklarını söyledi.

Kösereisoğlu, “Müşterilerimize sağladığımız SGK hizmet günü olarak bakacak olursak 2020 yılında 2019’a göre yüzde 9.3 daha az hizmet günü ürettik diyebiliriz. Daralmanın en fazla hissedildiği sektörler havacılık, turizm, giyim ve hızlı tüketim mağazacılığı oldu” bilgisini verdi.

Üretim fırsatı da yaratabilir

Salgında teknolojik ürünlere ilginin arttığını, mobil kamera gibi bazı ürünlerde beklenmedik ilave talepler aldıklarını belirten Murat Kösereisoğlu, gelecekte de sayısallaşma ve teknolojik güvenlik ürünlerine talebin ivme kazanacağını, güvenlik ihtiyacı tanımına uygun cihazların kullanımının artacağını belirtti. Kösereisoğlu, genel olarak güvenlik sektörü için yazılım, donanım, sayısal-teknolojik çözümlere talebin artması nedeniyle imalatçılar açısından da bir fırsat penceresi doğduğunu anlattı. Kösereisoğlu, sektörde salgın döneminde yaşanan ekonomik kayıpların etkisinin giderilmesinin birkaç yıl alacağını belirterek, “Bu yıl yüzde 19 büyüme oranı ile yaklaşık 1.5 milyar TL’lik bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.