Haberleşme sektörü geçen yıl yüzde 20 büyüdü

ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nu” değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün yüzde 20 büyüdüğünü söyledi. Bakan Karaismailoğlu geçen yıl telefonda 318 milyar dakika konuşulduğu bilgisini verirken, internet abone sayısının ise 88 milyonu aştığını kaydetti.

Haberleşme sektörüne yönelik yazılı bir değerlendirme yapan Adil Karaismailoğlu, 2021 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründeki şirket sayısının 442 olduğunu, bunların cirosunun yüzde 20 artarak 92.4 milyar liraya çıktığını söyledi.

Operatörlerin yatırım tutarının yüzde 31’lik artışla 22 milyar liraya çıktığını dile getiren Karaismailoğlu, 80.2 milyonu 4.5 G olmak üzere mobil abone sayısının 96.3 milyon olduğunu belirtti.

Adil Karaismailoğlu, nesnelerin interneti teknolojisinin yaygınlaşması ile çok daha fazla artması beklenen makineler arası iletişim (M2M) abone sayısının ise 7.4 milyona ulaştığına dikkat çekti.

Türkiye’de numara taşımanın başladığı 2008 yılından bu yana operatör değiştiren abone sayısının 157.7 milyon olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, internet abone sayısının önceki yıla göre yüzde 7 büyüyerek 88.2 milyon olduğunu belirtti.

Geçen yıl sabit genişbant abonelerinin ortalama veri kullanımının yüzde 27.5 artarak 204.4 GB’ye çıktığını ifade eden Karaismailoğlu, “Mobil aboneler için ise 2020 yılı dördüncü çeyreğinde 9,9 GByte olan veri kullanımı yüzde 10,3 artışla 11 GByte’a çıktı” diye konuştu.

Günlük konuşma 10.4 dakika

Türkiye’de geçen yıl yüzde 98’i mobil cihazlar olmak üzere 318 milyar dakika telefon görüşmesi yapıldığını söyleyen Karaismailoğlu, yılın son çeyreğinde mobil şebekelerden aylık kullanımın abone 565 dakika, sabit şebekelerde kullanımın ise 92 dakika olduğunu dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, fiber altyapının yüzde 11 artarak 471 bin kilometreye çıktığını, elektronik imza sayısının ise 5.5 milyon olduğunu aktardı.