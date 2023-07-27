Hava savunmada ASELSAN imzası

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, hava ve füze savunma alanında sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübeyi yeni milli sistemler geliştirerek gösterdiklerini bildirdi.

ASELSAN mühendislerinin alın teriyle geliştirilen ve ülke için kritik önem taşıyan hava savunma ürün ailesinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akyol, "ASELSAN'ın hava üstünlüğünün ne kadar kritik olduğu, buna karşı hava sahasının hava savunma sistemleriyle korunmasının da bir o kadar caydırıcı olduğu görülmüştür” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma yeteneklerine güç katacak 4 yeni sistemin güvenlik güçlerine sahada önemli kabiliyetler kazandıracağını kaydeden Akyol, “Bu kapsamda GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi, GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, GÖKDEMİR Füze Fırlatma Sistemi ve GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi'nin tanıtımını yapmak üzere bir aradayız.

Gök vatanın korunmasında güvenlik güçlerimize önemli taktik üstünlük sağlayacak 4 sistemimiz yurt dışı bağımlılığı kaldıracağı gibi muadil sistemlerden çok daha üstün performansa sahip ürünler olarak adından söz ettirecektir" diye konuştu.