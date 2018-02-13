Havadaki siber tehdit

13 Şubat 2018

Son yılların en popüler araçlarından “drone”ların sayısı hızla artarken, havadaki tehdit ve tehlikenin de boyutu büyüyor. İşe özel hayatının gizliliğini tehdit etmekle başlayan bu cihazlar bugün kurumsal siber saldırıların da adresi olmaya başladı. Dahası şirketler için büyük bir tehdide dönüşen drone’lar devletlerin de korkulu rüyasına dönüştü bile.

Düşük ücretli bu teknoloji, siber dünyada adeta etkili bir silaha dönüşmüş durumda. Yapılan açıklamalar sadece ABD Savunma Bakanlığı’nın “drone” tehdidine çözüm bulabilmek, yeni savunma metotları geliştirmek üzere 700 milyon dolarlık bir programı devreye soktuğunu gösteriyor. Kurumlar ve devletler için ciddi güvenlik riskleri oluşturan drone’ların nasıl kontrol altına alınabileceği ise adeta bir muamma...

Bu konuda çalışmalarına hız veren şirketlerin başında, dünyanın lider telekom şirketlerinden Deutche Telekom ve kurumsal IT hizmeti sunan şirketi T-Systems var. Drone endüstrisinin olası tehditlerine karşı çalışmalarını yürüten şirket, geliştirdiği “Magenta Drone Defense Shield” teknolojisi ile yakın dönemde devletlerin ve kurumların karşısına daha sık çıkacak siber saldırı olasılıklarına karşı çözüm sunmayı hedefliyor.

Pazar hızla büyüyor

Konuyla ilgili açıklama yapan T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, yapılan araştırmalarla “drone” pazarının rakamsal olarak da havalandığını açıklıyor. Öyle ki bu konudaki en güvenilir şirketlerden Gartner’a göre pazarın büyüklüğü 2017 yılında 6 milyar doları aştı. 2020 öngörüsü ise 11.2 milyar dolardan fazla. Diğer bir ifadeyle sadece 3 yıl içinde bu alanda küresel piyasa gelirinin yüzde 34 artması bekleniyor

Bir diğer şirket, PwC’nin açıkladığı sonuçlar ise bunun çok ötesinde. Onların yaptıkları araştırmalara göre “drone” pazarı önümüzdeki 7 yıl içinde patlayacak ve 127 milyar dolarlık büyüklüğü aşacak.

Bu noktadan yola çıkarak olası tehditlere karşı teknoloji ve çözümler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Kılıçoğlu sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bugün sadece Almanya’da 400 bin drone’un havada olduğu düşünülüyor. 2018 sonunda ise bu rakamın en az yarım milyona çıkması bekleniyor. Böyle hızlı gelişen bir endüstri karşısında hedefimiz, güvenlik teknolojileri konusunda tam bir savunma kalkanı oluşturmak. Bu amaçla geliştirdiğimiz ‘Magenta Drone Defense Shield’ teknolojisi ile çağımızın en büyük tehditlerinden birine savaş açıyoruz.”