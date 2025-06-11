Havadan benzin üreten cihaz geliştirildi: Sonbaharda piyasaya sürülecek

New York merkezli yakıt şirketi Aircela, milyonlarca kişinin hayali olan "havadan benzin" üreten bir cihaz geliştirdi. Sadece hava, su ve yenilenebilir enerjiyle çalışan cihaz atmosferdeki karbondioksiti kullanarak benzin üretiyor.

Endüstriyel buzdolabı büyüklüğündeki cihaz, yıllardır var olan “doğrudan karbon yakalama” teknolojisini farklı bir şekilde kullanıyor. Mevcut teknolojiler karbonu yakalayıp depolamaya odaklanırken, Aircela’nın makinesi yakaladığı karbonu doğrudan yakıta dönüştürüyor.

Arı peteklerinden esinlendiler

Cihaz karbon yakalama, elektroliz ve yakıt sentezi şeklinde üç ana altıgen modülden oluşuyor. Bu modüllerin her biri ayrı bir görev üstleniyor. Su elektroliziyle üretilen hidrojendaha sonra karbondioksitle birleşerek yakıt oluşturuluyor. Altıgen modüller için arı peteklerinden esinlenen şirket, bunun ölçeklenebilirlik ve yer tasarrufu sağladığına dikkat çekiyor.

Altyapı değişikliği gerektirmiyor

Üretilen benzin petrolün aksine kükürt, etanol ve ağır metaller gibi çevreye zararlı hiçbir madde içermiyor.

Hem çevre hem de bütçe dostu olan yakıt, altyapı değişikliği gerektirmeden mevcut benzinli motorlarda da kullanılabiliyor. Yakıt türleri konusunda çığır açan bu cihaz 64 litreye kadar da benzin depolayabiliyor.

Prototip değil, çalışan bir makine

Aircela CEO’su Eric Dahlgren, "prototip değil, çalışan bir makine" yaptıktıklarını vurgularken şirket yetkilileri de cihazın günlük 4 buçuk litre benzin üretebildiğini açıkladı.

Uygun fiyatlı ve taşınabilir çözüm

Makinenin henüz piyasaya sürülmeden fiyatı açıklanmasa da şirket, "uygun fiyatlı ve ölçeklenebilir" olmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor. Kompakt boyutu sayesinde bu cihazın geniş çapta dağıtımının daha hızlı ve ekonomik olacağı öngörülüyor.

Cihazda kullanıcı deneyimi için benzin istasyonlarındaki pompalara benzeyen bir dolum başlığı kullanılıyor.

Cihazın ilk dağıtımı sonbaharda

Aircela, karbon nötr yakıtları yaygınlaştırmanın en hızlı yolunun bu tür taşınabilir sistemler olduğuna inanıyor. Şirket, cihazın ilk dağıtımına 2025 sonbaharında başlamayı planlıyor.