"Hedef, 2023'te 6 uyduluk filo ile uzayda var olmak"

10 Temmuz 2020

Türkiye'nin ikinci haberleşme uydusu Türksat 1C'nin uzaya fırlatılmasının yıldönümü nedeniyle resmi Twitter hesabından uydu hizmetlerine yönelik yürüttükleri çalışmalara dair bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılına sayılı günler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendimize koyduğumuz hedeflerden birisi 2023 yılında 6 uyduluk bir filo ile uzayda var olabilmek." dedi.

Bugün itibarıyla çeyrek asrı aşkın bir süredir uzayın derinliklerinde boy gösteren Türksat Haberleşme Uydularının, Türksat 1B ile başlayan yolculuğunda 5. ve 6. nesil haberleşme uydularının heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Üretimi devam eden uydularımızdan Türksat 5A’nın bu yılın son çeyreğinde, Türksat 5B’nin 2021’in ikinci çeyreğinde, ilk milli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A’nın ise 2022 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına sayılı günler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendimize koyduğumuz hedeflerden birisi de 2023 yılında 6 uyduluk bir filo ile uzayda var olabilmektir."

Şimdiye kadar 6 farklı uydu ile hizmet verildi

1994 yılında başlayan haberleşme uydusu serüveninde şimdiye kadar 6 farklı uyduyla hizmet verildiğinin bilgisini veren Adil Karaismailoğlu, yaklaşık 15’er yıl hizmet veren ilk nesil uydulardan Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A'nın operasyonel ömürlerini tamamladığını aktardı.

Aktif olan uydulardan Türksat 3A ve Türksat 4A'nın 42° Doğu, Türksat 4B'nin ise 50° Doğu yörüngelerinde hizmet vermeye devam ettiğini açıklayan Karaismailoğlu, "Bu uydularımızla yurt içinde ve yurt dışında uydu haberleşme faaliyetleri kesintisiz olarak icra ediliyor. Teknolojinin dünya medeniyetine sunduğu imkanlarla gelişen iletişim ve erişilebilirlik koşullarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizler de gençlerimiz ve bilim insanlarımızla katkı sunmaya devam ediyoruz. Yarınların mimarları ve ülkemizin en büyük enerji kaynağı olan gençlerimizle birlikte daha nice yollar yürüyeceğimizden bizlerin hiç şüphesi yok, milletimizin de olmasın." ifadelerini kullandı.