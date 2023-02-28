Hem kaliteli hem uygun fiyatlı telefon arayanlar için birbirinden başarılı modeller

Düşük fiyatlı demek, her zaman kalitesizliğin göstergesi demek değildir. Yapacağınız akıllıca araştırmalar ile siz de uygun fiyata işinize yarayacak, kaliteli ve kullanışlı pek çok ürün bulabilirsiniz. Cep telefonu da bu ürünlerden biri. Eğer siz de telefona servet ödemek istemiyorsanız işte uygun fiyatına rağmen kullanıcılarını üzmeyecek en iyi akıllı telefonlar!

Renkleriyle Sizi Büyüleyecek Bir Model: Huawei P40 Lite

128 GB depolama alanıyla pek çok rakibini geride bırakan bu özel model her ne kadar Google ile anlaşamasa da özellikleri yüksek fiyatlı cep telefonlarından farksız. 48 MP arka, 16 MP ön kamerası amatör fotoğrafçılar için ideal. 4200 mAh bataryaya sahip modelin tasarımı ise herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Uzun Süre Size Eşlik Edecek: Samsung Galaxy A33

5G’yi destekleyen Samsung Galaxy A33, 48 MP arka kamerası ve 128 GB depolama alanıyla dikkat çekiyor. 6,4 inç ekranı ve 5000 mAh bataryası, kullanıcıları memnun ediyor. Uygun fiyatıyla da yüzleri güldürmeyi başaran model, en iyi fiyat/performans telefonlar arasında yer alıyor.

Akıllı Cihazların Yeni Yüzü: Oppo A96

Piyasaya çıkışıyla popülerliği yakalayan Oppo'nun Samsung’a rakip olabileceği bile düşünülüyor. 50 MP arka kamerasıyla dikkatleri üzerine toplayan Oppo A96, 128 GB depolama alanına ve 5000 mAh bataryaya sahip. Üstelik tasarımı da oldukça şık.

Sessizce Zirveye Doğru Yükselen: Casper VIA X20

Yıllarca bilgisayarıyla tanıdığımız Casper, artık piyasada akıllı cihazlarıyla da adından söz ettiriyor. Casper VIA X20, kaliteli selfieler çekebilmeyi sağlayan 25 MP ön kameraya sahip. Cihazın, güçlü donanımıyla birçok programı aynı anda sorunsuz çalıştırabiliyor.

Bataryasıyla Şaşırtan: Samsung Galaxy M31s

Samsung ailesinin bir başka üyesi olan Samsung Galaxy M31s; fiyat/performans telefonları arasında zirvede olabilecek özellikleri sunuyor. Modelin 32 MP ön, 64 MP yüksek çözünürlüklü arka kamerası bulunuyor. 6000 mAh bataryası ise çabuk biten şarj sorununu ortadan kaldırabilir.

Fotoğraf Tutkunları İçin: General Mobile GM 22 Pro

General Mobile GM 22 Pro, sunduğu özelliklerinin yanında uyun fiyatlı olması oldukça şaşırtıcı bir ürün. Yüksek çözünürlüklü 108 MP arka kamerası, fotoğraf tutkunlarını beğenisini kazanıyor. Modelin güçlü donanımıyla kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.