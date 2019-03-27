Hindistan alçak yörüngede uydu vurdu

27 Mart 2019

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Dünya'nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu başarılı şekilde füzeyle vurduklarını açıkladı.

Modi, "Misyon Şakti" adı verilen denemenin, ABD, Rusya ve Çin'in ardından Hindistan'ı da bu kabiliyete sahip ülkeler arasına soktuğunu söyledi.

Uzmanlar, anti-uydu sistemi denemesindeki hedefin, büyük olasılıkla bir ay önce Dünya'nın alçak yörüngesine gönderilen Hindistan'a ait mini uydu olduğunu ifade etti.

Çin, ilk başarılı anti-uydu sistemi denemesini 2007'de yapmış, deneme dünyanın diğer büyük güçleri tarafından protestolarla karşılanmıştı. ABD ve Rusya da 1980'lere kadar benzer teknolojileri test etmişti.

Washington yönetimi anti-uydu sistemi denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985'de son vermişti. Uzay çöpleri diğer uydular ve uzay programları için büyük tehlike oluşturuyor.

Kaynak: AA