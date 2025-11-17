Hindistan’ın yerli ve milli akıllı telefonu Ai+ 1 milyon satış hedefliyor

Hindistan'da eski Realme CEO’su Madhav Sheth tarafından kurulan NxtQuantum Shift Technologies, temmuz ayında tanıttığı Ai+ Pulse ve Ai+ Nova modelleriyle uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına iddialı bir giriş yaptı.

Tamamen Hindistan’da tasarlanıp üretildiği vurgulanan bu modeller, güçlü veri güvenliği özellikleriyle öne çıkıyor.

700 binden fazla cihaz satıldı

Telefonlar sadece Hindistan merkezli bir e-ticaret şirketi Flipkart üzerinden satılıyor ve şimdiden 700 binden fazla cihaz satıldı. Şirket, mali yıl sonunda 1 milyonun üzerinde satışa ulaşmayı hedefliyor.

Ai+ Pulse modeli 6 bin-7 bin rupi (2 bin 865-3 bin 343 TL), Ai+ Nova modeli ise 8 bin 500-9 bin 500 rupi (4 bin 59-4 bin 537 TL) aralığında satışa sunuluyor.

Hindistan akıllı telefon pazarında Vivo, Oppo, Xiaomi, OnePlus ve Realme gibi Çinli markalar hâkim durumda. 2025’in üçüncü çeyreğinde yalnızca Vivo ve Oppo’nun toplam pazar payı yüzde 32’yi aştı.

Yerli markaların geçmiş çıkış denemeleri zayıf kalsa da Sheth, “Hindistan küresel teknoloji haritasına girmek için doğru zamanda. Artık teknoloji transferi gerçekleşiyor ve bu büyük bir fırsat" dedi.