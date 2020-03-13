Hollywood iptal ediyor Netflix yeni yapımları ikiye katlıyor

13 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

Hollywood gösterime girmesi beklene yapımları ileri bir tarihe ertelerken, Netflix başta olmak üzere birçok platform içerik sayısını arttırdı. Özellikle Mart ayı programına yeni yapımlar yüklemeye başlayan dizi ve film platformları bu dönemde adeta tek eğlence kaynağı oldu.



Yetkililer konu ile ilgili bilgi vermezken, son dönemlerde üye sayılarının da arttığı belirtiliyor. Özellikle Avrupa ve Amerika kıtasındaki üye sayılarında ciddi artışlar yaşandığı dile getiriliyor.



Türkiye’de ise Marta ayı içinde gösterime giren yerli yapımların da sayısı dikkat çekici. 20197un sinemalarda en çok izlenen filmi 7. Koğuştaki Mucize bugün Netflix’te gösterime girerken önümüzdeki Cuma günü de Cem Yılmaz’ın KaraKomik filmler dijital platformda yerini alacak.