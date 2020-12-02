Honor, yeni akıllı saati GS Pro'yu tanıttı

Teknolojik çözümler sunan Honor, yeni akıllı saati GS Pro'yu piyasaya sürdü. Telefondan bağımsız GPS işlevi ve anlık hava değişimlerini öngören barometre gibi özellikleri ile öne çıkan akıllı saat, 25 güne dek uzayan pil süresi sunuyor.

14 farklı askeri testi başarıyla geçti

Amerikan Ordusu’nun askeri standartlara uygunluk için belirlediği MIL-STD-810G testlerine tabi tutulan Honor Watch GS Pro bu testlerden başarıyla geçti. 70 derece yüksek ve eksi 40 derece düşük sıcaklık, tuz spreyi, nem, kum, toz, şok ve titreşim gibi 14 farklı ve zorlu testlerden geçen Watch GS Pro, 50 metreye kadar da suya dayanıklılık sağlıyor.