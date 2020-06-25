Huawei Birleşik Krallık'ta 1 milyar sterlinlik araştırma tesisi kuracak

25 Haziran 2020

Çin'in telekomünikasyon devi Huawei Technologies, Birleşik Krallık'ta 1 milyar sterlinlik (1.24 milyar dolar) araştırma ve geliştirme tesisi kurmak için gerekli izinleri aldığını açıkladı.

Arge tesisi 400 kişiyi istihdam edecek ve fiber optik iletişim sistemlerinde kullanılacak optik cihazların üretimine odaklanacak.

Huawei'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Victor Zhang, "Birleşik Krallık canlı ve açık bir pazara, aynı zamanda dünyadaki en iyi yeteneklerin bir kısmına sahip" dedi.

İngiliz yetkililer, Ocak ayında Huawei'ye 5G iletişim ağı geliştirme projesinde kısıtlı bir rol verdikten sonra, Çinli şirketin ekipmanlarını bu projede en güvenli nasıl kullanabileceklerini değerlendiriyorlar.