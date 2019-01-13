Huawei, casusluktan gözaltına alınan yöneticisini kovdu

13 Ocak 2019

Teknoloji devi Huawei, hafta içinde Polonya'da gözaltına alınan ve casuslukla suçlanan satış yöneticisinin işine son verdi.

Huawei'den yapılan açıklamada, "Polonya kanunlarını ihlal ettiği şüphesiyle gözaltına alınan Vang Veycing'in işine son verilmesi kararı alındı" ifadesi kullanıldı ve "eylemlerinin şirketle hiçbir ilişkisi olmayan Vang'ın, Huawei'nin itibarına leke sürdüğü" belirtildi.

Polonya İç Güvenlik Ajansı, Huawei'in Çinli yöneticisinin ve Polonya vatandaşı bir siber güvenlik uzmanının salı günü gözaltına alındığını açıklamıştı.

Eski diplomat olan Çinli yönetici Vang ile geçmişte gizli servis ve telekom şirketi Orange için çalışan bir Polonya vatandaşı, "Çin devleti adına casusluk yapmakla" suçlanıyor. Polonya güvenlik birimleri, geçen hafta içinde, Huawei ile Orange'ın Varşova'daki bürolarını aradı, belgelere ve elektronik verilere el koydu.

Vang ve Polonya vatandaşının, suçlu bulunmaları halinde 10 yıla kadar hapse mahkum edilebilecekleri belirtiliyor.

Geçen hafta içinde Çin'in Varşova Büyükelçiliğinden bir yetkili, Pekin yönetiminin konuya çok önem verdiğini, Çinli temsilcilerin Polonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek meseleyi ele aldıklarını kaydetmişti.

Huawei krizi

Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'u 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.

Çin, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Mıng'ın serbest bırakılmasını talep ederek aksi durumda bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Çin tarafı, Mıng olayından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in "ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı mahkeme tarafından 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

Kanada'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çin'in 1 Aralık'tan bu yana 13 Kanada vatandaşını gözaltına aldığı, bunlardan 8'inin serbest bırakıldığı bildirilmişti. Kanada makamları, Çin hapishanelerinde tutulan vatandaşlarının sayısının 200'ü aştığını belirtiyor.

Kaynak: AA