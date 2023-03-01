HUAWEI ‘den bir ilk: kulaklık ve akıllı saat bir arada HUAWEI WATCH Buds

Her iki akıllı cihazın özelliklerini ve işlevlerini bir araya getirerek TWS kulaklıkları ve akıllı saatleri şık bir giyilebilir cihazda birleştiren HUAWEI WATCH Buds, günlük kullanım sırasında TWS kulaklıkların unutulması veya kaybedilmesi sorununu çözüyor ve kullanışlı ve hafif bir akıllı deneyim sunuyor. HUAWEI akıllı giyilebilir cihazların getirdiği olanakların bir başka derinlemesine keşfi olan bu ürün, kullanıcılara yeni bir akıllı deneyim çağı sunuyor.

Yüksek entegre mimariye sahip zarif saat tasarımı

HUAWEI WATCH Buds, geliştirilmiş sertlik ve korozyon direncine sahip rafine bir çelik kasa içine yerleştirilmiştir. 1,43 inç, 466 x 466 çözünürlüklü geniş yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran, paslanmaz çelik kasayı kusursuz bir şekilde tamamlayarak yeni bir sofistike seviye sergiliyor. Zarif ve şık bir dokunuş katan zarif dokular ve ince parlaklıkla yumuşak bir şekilde işlenmiş üst katman dana derisinden yapılmış full-grain deri kayışla birlikte geliyor. Sadece 14,99 mm kalınlığındaki HUAWEI WATCH Buds, sekiz kanallı fotoelektronik sensörler, ultra mikro hassas döner modülü, kulaklık şarj ünitesi, manyetik bağlantı ünitesi ve içine yerleştirilmiş bir çift TWS kulaklık dahil olmak üzere bir çerçeve içinde 21 katmanlı bileşen içeriyor.

Uyarlanabilir Tanımlama Teknolojisine sahip tam özellikli TWS kulaklık

Kulaklıklarla tasarlanan türünün ilk örneği bir akıllı saat olan HUAWEI WATCH Buds'ın yenilikçi açılır tasarımı, saat kapağının basit bir itme ile anında bir cep saati gibi açılmasını sağlar ve iki kulaklık kadranın yan taraflarına takılı olarak bulunur. Ses kalitesi açısından HUAWEI WATCH Buds kulaklıkları, küçük ünitenin güçlü, tam frekanslı ve yüksek çözünürlüklü ses sunmasını sağlayarak kullanıcıların zengin ses ayrıntılarını dinlemelerine olanak tanıyan dört manyetik Tam Aralıklı Düzlemsel Diyafram sürücüsü ile donatıldı. Ayrıca HUAWEI WATCH Buds kulaklıklar, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Üçlü Uyarlanabilir EQ özelliğini de destekliyor. Ses, kulak kanalı yapısı, kullanım durumu ve ses seviyesindeki farklılıklara göre gerçek zamanlı olarak optimize ediliyor ve kullanıcılar için en iyi tam frekanslı dinleme deneyimini elde etmek için sesi özelleştiriyor. HUAWEI WATCH Buds'ın dahili kablosuz kulaklıkları, sol ve sağ kulaklık arasında ayrım yapmaya gerek bırakmıyor. Adaptif Tanımlama Teknolojisi, sol ve sağ ses kanallarını otomatik olarak tanımladığı için kullanıcıların hangi kulaklığı hangi kulaklarına taktıklarına dikkat etmeleri gerekmiyor.

Spor ve sağlık fonksiyonları ile tam özellikli akıllı saat

HUAWEI WATCH Buds, tam özellikli TWS kulaklıklara sahip olmanın yanı sıra kendi kulaklıklarına sahip yeni bir akıllı saat olarak, işlevsellik ve saat olarak deneyim açısından mükemmelliğini koruyor. Sağlık özellikleri açısından HUAWEI WATCH Buds, otomatik SPO2 ölçümü, TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme ve uyku izleme gibi çeşitli sağlık izleme özelliklerini destekliyor. Ayrıca, aralarında koşu, yürüyüş, bisiklet, ip atlama, eliptik makine, kürek makineleri, serbest antrenman dahil olmak üzere 10 profesyonel spor modu bulunan 80 Spor Modu ile geliyor.

HUAWEI WATCH Buds saat pili hem saate hem de kulaklıklara güç sağlayabilir, ancak yine de iyi bir pil ömrüne sahiptir. Tipik uygulamalarda tam şarjla 3 güne kadar ve güç tasarrufu modunda (saat şarjı tamken ve kulaklıklar kapalıyken) 7 güne kadar dayanır. Ayrıca, yüksek termal iletkenliğe sahip oksit seramiklerden yapılan Kablosuz Süper Şarj Cihazı, ısı yayma kapasitesini önceki nesle kıyasla %100 oranında iyileştiriyor.

HUAWEI WATCH Buds, cihazın Android veya iOS işletim sistemine sahip her akıllı telefonla kolayca senkronize edilebiliyor. Aynı şey, tüm işletim sistemleri için mevcut olan ve hem akıllı saati hem de kulaklıkları en son özelleştirilebilir ayrıntıya kadar tam olarak kontrol etmeyi sağlayan HUAWEI Sağlık Uygulaması için de geçerli.