Huawei Online Mağaza'da "Watch D" kampanyası başladı

Huawei açıklamasına göre, CE Tıbbi Cihaz Yönetmeliği sertifikasıyla onaylanan ilk akıllı saat olma özelliği taşıyan Watch D, gerçek zamanlı her yerde tansiyon izlemeyi mümkün kılıyor.

Tüketiciler için sağlık verilerini günlük takip etme imkanı sunan Huawei Watch D, bir yıl uzatılmış garanti ve özel şarj cihazıyla birlikte Huawei Online Mağaza'da 8 bin 999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Bunun yanında 699 TL değerindeki Huawei Watch serisi kablosuz şarj cihazı da hediye ediliyor.

Ayrıca 300 TL değerindeki indirim kuponuyla fiyatı 8 bin 699 TL'ye düşen Watch D yanında Freebuds SE de satın alan kullanıcılar, 999 TL yerine sadece 549 TL ödeyerek kablosuz kulaklıklarına da sahip olabiliyor.

Bilekteki sağlık asistanı, akıllı saat yazılımında önemli bir atılım

Huawei Watch D sadece bir kan basıncı sensörü veya kalp atış hızı izleme cihazı olmakla kalmıyor, sağlık ölçümünün yanı sıra bilimsel uyku takip etme, tüm gün SpO2 izleme, cilt sıcaklığı algılama veya stres izleme gibi özelliklerle destekleniyor ve 70'ten fazla egzersiz modu bulunuyor.

Watch D kullanıcıları, egzersiz sonuçlarını Huawei Health uygulamasından egzersiz izleme uygulaması ve topluluğu olan Strava ile paylaşabiliyor. Veri paylaşımı etkinleştirildikten sonra kullanıcılar, akıllı saatleri tarafından toplanan verilerine Strava sitesinden erişebiliyor.

EKG verilerini kaydetmeyi ve anında EKG raporları oluşturmayı destekleyen yüksek performanslı sensör modülüne sahip Huawei Watch D, anormal bir kalp atış hızı tespit edilir edilmez kullanıcıya EKG ölçümleri yapmasını hatırlatıyor.

Cihazın yüksek çözünürlüklü basınç sensörü, geri besleme basınç kontrol devresi ve düşük akışlı hava yolu sayesinde, hassas basınç ölçüm sistemi en fazla "±3mmHg" basınç ölçüm hassasiyetiyle kullanıcıların her zaman ve her yerde kan basıncını ölçmesine olanak tanıyor.