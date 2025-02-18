Huawei üç katlı telefonu Mate XT'i küresel piyasada satışa sürdü: İşte fiyatı ve özellikleri
Huawei, üç katlı akıllı telefonu Mate XT’yi Çin dışındaki pazarlara sundu. 3.499 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkan cihaz, iki farklı katlanma noktası sayesinde tek, çift veya üçlü ekran modlarında kullanılabiliyor. İlk olarak geçen yıl Çin’de piyasaya sürülen model, küresel çapta büyük ilgi görmüştü. Huawei, telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağını henüz açıklamazken, kullanıcıların yerel duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirtti.
Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle daralan uluslararası pazar payını genişletmek amacıyla, üç katlı akıllı telefonu Mate XT’yi Çin dışında piyasaya sürdü. İlk olarak 2023 yılında Çin’de tanıtılan bu yenilikçi model, katlanabilir telefon teknolojisinde yeni bir dönemi başlatmasıyla dikkat çekmişti.
Fiyat ve lansman detayları
Huawei’nin yeni nesil katlanabilir modeli Mate XT, 3.499 Euro (yaklaşık 3.660 $) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Ancak, cihazın hangi ülkelerde satılacağı henüz netlik kazanmadı. Şirket, kullanıcıların yerel duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirterek, pazara giriş sürecinin kademeli olarak ilerleyeceğine işaret etti.
Üç katlanabilir ekran teknolojisi
Geleneksel katlanabilir akıllı telefonlar genellikle yatay veya dikey olarak yalnızca bir kez katlanabilirken, Mate XT’nin iki ayrı katlanma noktası bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar cihazı tek ekran, çift ekran veya üçlü ekran modlarında kullanabiliyor. Cihazın bu esnek tasarımı, hem taşınabilirliği artırıyor hem de çok yönlü kullanım imkanı sunuyor.
Huawei’nin bu hamlesi, katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti artırırken, şirketin ABD yaptırımları sonrası yeniden küresel sahnede varlık göstermeye başladığını da ortaya koyuyor. Mate XT’nin uluslararası pazarda nasıl bir satış performansı göstereceği merakla bekleniyor.