Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Chen: Daha iyi gelecek için sorumlulukları paylaşmalıyız

29 Temmuz 2020

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Catherine Chen, dünya genelindeki telekomünikasyon regülatörlerinin, COVID-19 ile ortaya çıkan ortak sorunları çözmek için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Huawei Better World zirvesinin üçüncü gününde, açılış konuşmasını, Huawei Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Catherine Chen yaptı.

Chen, "Geçen 30 yıl içinde bilgi teknolojilerinin hızla geliştiğini ve insanların yaşamlarını kolaylaştırdığını belirterek, COVID-19 salgını ise dijital altyapının teknolojik gelişmelere yeterince ayak uyduramadığını ortaya koydu. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) raporlarına göre, dünya nüfusunun yaklaşık yarısı halen internet erişimine veya birçok teknolojik imkana sahip değil." ifadelerini kullandı.

Ülkeler genelinde ekonomiler küçüldükçe, hükümetlerin dijitalleşme ile ilgili stratejilere daha fazla ağırlık verdiğini aktaran Chen, şöyle devam etti:

"Bizler daha bağlantılı, akıllı ve yenilikçi bir gelecek öngörüyoruz. Bu geleceğin herkes için; kapsayıcı, sürdürülebilir ve daha iyi olmasını sağlamalıyız. Dünya genelindeki telekomünikasyon regülatörleri, COVID-19 ile ortaya çıkan ortak sorunları çözmek ve herkes için daha iyi gelecek için birlikte çalışmalıdır. Birçok ülke, COVID-19 sürecinde kritik önlemleri başarıyla aldığı için, bazı ülkelerdeki ekonomik durum normale dönmeye başladı. Yine bazı ülkeler, bilgi teknolojilerinin de ön planda olduğu farklı teşvik planlarını devreye aldı.

"Çin'deki yeni altyapı planı kapsamında, önümüzdeki 5 yılda kullanılmak üzere, sadece 5G yatırımı olarak, 140 milyar dolardan fazla kaynak ayrıldı. Bu planlamanın, Çin'in dijital ekonomisine 2 trilyon dolardan fazla katkı sağlaması ve genel ekonomik durumu da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği de ekonomik düzelmeye katkıda bulunmak amacıyla, 1,1 trilyon euroluk bir paket açıkladı."

"Operatörler, kullanıcı deneyimine odaklanmalı"

Huawei İcra Kurulu Direktörü ve Operatör İş Birimi Başkanı Ryan Ding de GSM operatörlerinin, ağ teknolojilerini en iyi şekilde kullanması gerektiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Operatörlerin iş potansiyellerini artırmak için ticari yatırımlarını da artırmaları gerekiyor. Ağ teknolojileri yeni bir döneme giriyor ve B2B pazarı, operatörlerin ticari başarısı için büyük önem taşıyor. Telekomünikasyon endüstrisi, ağ bağlantılarının; bireylerin ve işletmelerin sürekli değişen ihtiyaçlarına nasıl adapte edilebileceğini, dijital ekonominin gelişimini nasıl destekleyeceğini de düşünmelidir."

Kaynak: AA