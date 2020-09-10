Huawei'den 6 yeni ürün

10 Eylül 2020

Huawei açıklamasına göre, güncellemeler, kullanıcılar için gelişmiş ve yenilikçi kullanıcı deneyimleri sağlamaları için küresel geliştiricileri ve ekosistem ortaklarını daha da destekliyor. Etkinlikte Huawei'nin tüm senaryo deneyimine katkıda bulunacak 6 yeni ürün de tanıtılacak. Bu ürünler arasında Huawei MateBook X, Huawei MateBook 14, Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei Watch Fit, Huawei FreeBuds Pro ve Huawei FreeLace Pro yer alıyor.

Huawei Geliştirici Konferansı, 3 gün boyunca Huawei, Lakeside Talks, Tech. Hour, Tech. Sessions ve Codelabs gibi çeşitli etkinliklerle dünyanın dört bir yanından geliştiricileri bir araya getirecek. Etkinlikler, geliştiricilere iletişim kurma, iş birliği yapma ve her kullanıcıya akıllı tüm senaryo deneyimleri getirmenin yollarını keşfetme fırsatları sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, "Huawei'nin ekosistem geliştirmedeki atılımı, küresel geliştiriciler ve iş ortaklarının güçlü desteğinin bir sonucudur. Huawei, temel teknolojileri, yazılım ve donanım yeteneklerini geliştiricilere tamamen açacak ve tüm senaryolara yönelik akıllı bir ekosistemin daha fazla inovasyonunu teşvik etmek için onlarla iş birliği yapacak. Yıldızlar, en karanlık gecede bile parlar. Geliştiricilerimizin her biri bir yıldızdır. Birlikte muhteşem bir takım yıldızı oluşturuyorlar. Bu, yolumuzu aydınlatacak." ifadelerini kullandı.

Tamamen açık kaynak

Huawei, tüm senaryo deneyimi işletim sistemi HarmonyOS'u 2019'da duyurdu. O zamandan beri sistem için güçlü bir cihaz serisi geliştirildi ve hızlı cihaz keşfi, anında bağlantı, donanım iş birliği ve birden fazla akıllı cihaz arasında kaynak paylaşımını kolaylaştırdı. Yazılım veriyolu, veri yönetimi ve güvenlik dahil olmak üzere mevcut dağıtılmış yeteneklerine kapsamlı bir yükseltme getirerek HarmonyOS 2.0'ı bugün duyurdu. Huawei ayrıca, geliştiricilerin on milyonlarca yeni cihaza ve kullanıcıya hızlı bir şekilde ulaşmasına olanak tanıyan uyarlanabilir bir UX çerçevesi de sunuyor.

En son güncellemeyle birlikte HarmonyOS, resmi olarak açık kaynak olacak ve geliştiriciler emülatörlere, SDK paketlerine ve IDE araçlarına erişebilecek. OpenAtom Vakfı'na bağışlanan açık kaynak projesi, 2020'nin sonunda ilk olarak Çinli geliştiriciler için planlanan mobil HarmonyOS beta sürümü ile aşamalı olarak lanse edilecek.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, "Bugünden itibaren HarmonyOS kullanımı, akıllı TV'ler, giyilebilir cihazlar, arabalar ve daha fazlası gibi 128KB-128MB IoT cihazlarına açık. Nisan 2021'de 128MB-4GB cihazlara kullanımı açacağız ve Ekim 2021'de HarmonyOS 4GB üstü cihazlar için kullanılabilir duruma getireceğiz."değerlendirmesinde bulundu..

HarmonyOS'taki dağıtım teknolojisine dayanan EMUI 11, akıllı telefonların ötesinde etkileşim sağlıyor. Akıllı cihazların HarmonyOS tabanlı IoT cihazlarıyla etkileşime girmesine izin vererek görüntülü arama için daha büyük ekranlı bir cihazın kamerasını kullanmak da dahil olmak üzere, kullanıcılara benzersiz bir tüm senaryo deneyimi sunuyor. Süreç, akıllı telefon ve HarmonyOS tabanlı akıllı telefon ev cihazları arasındaki temassız bağlantıyı güçlendirilerek ekran projeksiyonunu ve daha fazlasını sağlar. EMUI 11, gelecekte HarmonyOS'a yükseltilebilir.

Dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi

Dünya çapında 1,8 milyondan fazla kayıtlı geliştiricinin desteğiyle HMS (Huawei Mobil Servisleri) bir yıl içinde hızla üçüncü en büyük küresel mobil uygulama ekosistemi haline geldi. Huawei AppGallery şu anda HMS Core ile entegre 96 binden fazla uygulamaya ve 490 milyondan fazla küresel aktif kullanıcıya sahip. Ayrıca, Ocak-Ağustos 2020 arasında 261 milyar uygulama indirmesi ve dağıtımı gerçekleşti.

HMS Core 5.0 Haziran 2020'de piyasaya sürüldüğünden bu yana, 7 ana alanı kapsayan açık kaynak yetenekler, geçen yıl HDC'den 14 Kit'ten 56 Kit'e artırılırken, API sayısı 885'ten 12.981'e yükseldi. Bir yıl içinde HMS Core, ekosisteme farklılaştırılmış ve yenilikçi avantajlar sağlayan çeşitli yetenekler sundu. Örneğin, grafik alanındaki CG Kiti grafikleri, görüntü kalitesini ve deneyimi iyileştirmenin yanı sıra oyun ekranı oluşturma verimliliğini de iyileştiriyor. Uygulama Hizmetleri kategorisindeki konum kiti, metre ve santimetreye kadar farklı senaryolarda konumlandırma doğruluğu gereksinimlerini karşılıyor.

Huawei, temel yazılım ve donanım yeteneklerini tamamen açık kaynak yapmaya kararlı. Uygulama geliştirmede yeniliği hızlandırmak için göz atma, arama, harita, ödeme, reklam kitleri gibi temel yazılım hizmetlerini açık kaynak yaptı. Huawei, aynı zamanda birinci sınıf kamera yetenekleri, iletişim ve aktarım araçları gibi donanım yeteneklerinin yanı sıra önde gelen gizlilik ve güvenlik koruma yeteneklerini de açık kaynak yaptı. Bunlar aracılığıyla Huawei, geliştiricilerin farklı kategorilerde yeni nesil ve çok sevilecek yenilikçi uygulamalar yaratmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Huawei ayrıca, ilgili danışmanlık hizmeti, yerelleştirme, entegrasyon, pazarlama ve kampanya hizmetleri sağlayarak geliştiricilerin Çin ve diğer küresel pazarlardaki iş fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olmak için kapsamlı destek sunuyor.

Geliştirici hizmetleri genişliyor

Huawei, geliştirici hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Huawei, küresel geliştiricilere hizmet vermek ve etkinleştirme, test ve sertifika hizmetleri sağlamak için Rusya, Polonya ve Almanya'da üç küresel ekosistem iş birliği laboratuvarı inşa ediyor. Geliştiricilerin daha iyi büyümesine ve yenilik yapmasına yardımcı olmak için yerel hizmetler ve platformlar sağlayan Romanya, Malezya, Mısır, Meksika ve Rusya'da da 5 küresel geliştirici hizmet merkezi kurulacak.

IoT cihazlarının standartlaştırılmış dili olan HiLink, farklı marka ve üreticilerin IoT cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldırarak cihazların kolayca bağlanabileceği ve sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabileceği birleşik bir platform sağlıyor.



Bu yıl 5 temel alanda (bağlantı, etkileşim, operasyon, çözüm sağlayıcı ve kimlik doğrulama) Huawei HiLink'e güncellemeler yapılacak. Amaç, tüm senaryo donanım ekosistemini etkinleştirmek için milyarlarca IoT cihazın daha kolay bağlanmasını, daha kolay yönetilmesini ve kontrol edilmesini, sonuç olarak sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesini sağlamak. Şu anda, Smart Life Uygulaması'nın kümülatif 400 milyon indirilmesiyle 50 milyon aktif kullanıcı, her gün 1 milyardan fazla tüm senaryo cihaz etkileşim isteğine katkıda bulunuyor.

Otomobil aynı zamanda IoT endüstrisinin temel ilkelerinden biri. HiCar platformu otomobil endüstrisini güçlendirmeye devam edecek. HiCar, şu anda 150'den fazla araba modeli ile iş birliği yapıyor. Bu sayıdan çok daha fazlası da planlama aşamasında. Huawei, IoT donanım ekosisteminin büyümesini amaçlıyor. HiLink platformuna erişimi olan daha fazla cihaz sağlayarak IoT geliştirmeyi daha kolay ve verimli hale getirmeye çalışıyor ve Huawei'nin IoT sektöründe endüstri liderliğini kurmada ortaklarını eş zamanlı olarak destekliyor.

Ön uç araştırmalara odaklanan Huawei Research ise Huawei Araştırma Kiti ve Huawei Araştırma Bulutu olmak üzere iki temel platform özelliğini kullanıma sunuyor. Bu yetenekler, verimli yenilikçi araştırma süreçlerini kolaylaştırdığı gibi, teknolojik atılımları hızlandırıyor, uygulama inovasyonunu kuluçka döneminde destekliyor ve sonuç dönüşümünü hızla gerçekleştiriyor. Sonuç olarak, bilimsel araştırma kurumları, inovasyon kurumları, endüstri kuruluşları, tıbbi kurumlar ve diğer endüstri ortakları desteklenerek tüm sektörlerden endüstrilerin gelişmesi sağlanıyor.

Huawei, aktif sağlık alanında toplanan sağlık araştırması verilerinin doğru ve çeşitli olmasını sağlayarak kalp sağlığı araştırmalarına yardımcı oluyor. "Seyahat Güvenliği" alanında, mobil ve giyilebilir cihazlar, çarpışma önleme sistemi ve sürücü yorgunluğu gibi yeni güvenli sürüş teknolojilerini getirmek için otomobil üreticileri ile iş birliği yapıyor. Huawei, "Ev Yaşam" alanında düşme algılama, endüktif olmayan solunum izleme ve uzamsal konumlandırma gibi özellikler sağlamak için çok cihazlı kablosuz algılama yeteneklerinden yararlanıyor.

Huawei, yazılım ve donanım ekosistemini ileriye taşımaya devam edecek. Temel teknolojiler ile yetenekleri daha da genişletmeyi ve küresel geliştiricileri ile ortakları birlikte yeni olanaklar yaratmaları için desteklemeyi taahhüt ediyor.

Kaynak: AA