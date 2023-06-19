Huawei’in yaşam mücadelesi

Haftasonunda, Japon Nikkei haber ajansı, Huawei’nin, kârlılık ve gelir alanında yaşadığı sıkıntıları aşmak üzere, 30’un üzerinde Japon şirketi ile patent ücreti tahsil etmek üzere görüşmeler yaptığını iddia etti.

ABD’nin, güvenlik gerekçesi ile çeşitli yaptırımlar uyguladığı Huawei, bu pazardan çekilmek zorunda kalmıştı. 2022 yılında tüketici elektroniği alanında küresel satışları yüzde 11 azalan Huawei, ana gelir kalemi olan telekom şirketleri çekirdek şebeke pazarında da sürekli pazar kaybediyor. Şirketin son mali raporlarına göre 2022 yılı kârı, yüzde 69 düşerek 5 milyar dolar seviyesine geriledi. Bir taraftan da Avrupa Birliği’nin, üye ülkelerde Huawei ekipmanlarının yasaklanmasına rağmen bu pazarda faaliyet gösteren Huawei için ekstra önlemler almaya yönelmesi şirketi yeni gelir alanlarına yöneltti.

Japonlardan patent ücreti isteniyor

Huawei, ABD yaptırımları neticesinde kritik Amerikan teknolojilerinde erişimde zorlanırken Google Android işletim sistemi gibi ürünlerinde kritik öneme sahip ürün ve hizmetlere de erişimde zorlanıyor. Bu zorluklar şirket gelirlerinde ve kârlılıkta da düşüşe sebep oluyor. Huawei, gelir artırıcı yöntem olarak sahip olduğu patentleri Japon şirketlere satmaya çalışıyor.

İddia’ya göre Huawei, KOBİ seviyesindeki Japon şirketlerle ürün başına sent bazında veya ürün bedelinin binde biri seviyesinde patent ücreti pazarlıklarına başladı. Daha önce Mitsubishi ile bu tip bir anlaşma yapan Huawei’in doğrudan KOBİ seviyesinde şirketlerle masaya oturması ise dikkat çekici olarak yorumlanıyor. Küçük ölçekli şirketlerin, patent portföyü geniş şirketlerin patentlerini kullanmak üzere bir anlaşma yapması, nadir görülen bir durum.

Ürünlerini çeşitlendiriyor

Huawei, cep telefonu, bilgisayar, akıllı saatler ve tabletler gibi tüketici elektroniğinde olduğu gibi çekirdek şebekelerde de yaşadığı global satış kayıplarını yerine koymak üzere ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye çalışıyor. Cloud computing (bulut bilişim) ve otomotiv gibi sektörlerde işini genişletmeye çalışan Huawei, solar çatı sistemleri de kuruyor.

Türkiye’de hem çekirdek şebekelerde hem de erişim şebekelerinde Huawei lider tedarikçi olarak bulunuyor. Tüketici elektroniği ürünlerinde de Türkiye’deki satışları şirketin verdiği bilgilere göre gün geçtikçe artıyor. Bunun yanında bulut bilişim alanında da Türkiye pazarına girmek için yasal izinler elde edildi. Veri merkezi devreye alınmış durumda. Solar çatı kurulumu gibi diğer alanlarda da Türkiye, Huawei için önemli bir pazar.

Ancak, Huawei’in bu faaliyetlerini sürdürmesi için gelirlerini artırması gerekiyor. Japon KOBİ’lerden toplanacak sentlerin ise bu sürekliliği sağlayıp sağlayamayacağı konusunda ciddi endişeler var.