Huawei'nin Nvidia'ya meydan okuyacak yeni bir yapay zeka çipi tanıtmaya yakın olduğu öne sürüldü
WSJ'nin haberine göre, Çinli Huawei Technologies, ABD yaptırımlarını aşarak Nvidia'ya meydan okumak için yapay zeka kullanımına yönelik yeni bir çipi tanıtmaya yakın.
Haber Merkezi
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Konuya aşina olan kişilere göre Çinli internet şirketleri ve telekomünikasyon operatörleri son haftalarda Huawei'nin Ascend 910C adlı en yeni işlemcisini test ediyor.
Bu kişiler, Huawei'nin potansiyel müşterilerine yeni çipin Nvidia'nın geçen yıl tanıtılan ve Çin'de doğrudan bulunmayan H100'ü ile karşılaştırılabilir olduğunu söylediğini aktardı.