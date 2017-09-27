HÜRJET'in konsept tasarımı ortaya çıktı

27 Eylül 2017

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI), Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olarak başlattığı "HÜRJET" Projesi'nin konsept tasarımına ilişkin görüntüsü ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bağlı ortaklıklarından TUSAŞ, vakfın 30. kuruluş yıl dönümünde kapılarını vatandaşlara açtı.

Etkinlikte ziyaretçilere şirketin yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler verilirken, hazırlanan materyallerde Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olarak başlatılan "HÜRJET" Projesi'nin konsept tasarımına ilişkin görsel de yer aldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yaptığı açıklamada, HÜRJET Projesi'nin yönetim kurulundan geçtiğini ve başladığını söyledi. Kotil, "Bunun 6 aylık mimari çalışma dönemi var. Yönetim kurulundan aldığımız bütçe bu dönem için. Bu aslında projenin ön çalışması. Devletin bize bunu sipariş vermesini bekliyoruz." dedi.

Aynı zamanda Small-GEO uydu projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Kotil, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu, tümüyle TAI'nin bir projesi. Küçük dememize bakmayın, kendisi 1 ton. 22 tane transponderi, yayın yapan anteni bulunuyor. Bunun büyükleri de 4-5 ton oluyorlar. Küçükleri elektrikle yani plazma motoruyla tahrik ediliyorlar. Bununla ilgili teknoloji geliştirme Türkiye'de var. Kendimiz de bunu tetikliyoruz oluşsun diye. İnşallah bu 1 tonluk haberleşme uydusu TAI'nin kendi özgün projesi olacak. Sıfırdan başladık ve yapacağız. Ticari bir proje bu. Hem TÜRKSAT'a satma durumumuz olabilir, görüşmelerimiz oluyor hem de dünyada bunun çok taliplisi var."

Kotil, uydu alanında ayrıca Türksat 6A, Göktürk yenileme projelerinin söz konusu olduğunu belirtti.

İki yeni helikopter projesi başlattıklarını anlatan Kotil, "ATAK helikopterinin bir üst versiyonunu yönetim kurulumuzdan aldığımız izinle konsept olarak başlattık. Bir de Genel Maksat Helikopteri Projemiz var, 10 tonluk. Sikorsky ile bir projemiz var ama bunu da tümüyle yerli bir proje olarak başlattık. Yeni insansız uçak projesi başladı, daha büyük yük taşıyabilecek. ANKA halen görev yapıyor. Ülkemizin korunmasında görev alıyor." diye konuştu.

Milli Muharip Uçak Projesi'nde İngiliz partnerleriyle çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kotil, "Uçak yaparken mimarisini çalışıyorsunuz, bu bittikten sonra detay mühendislik yapıyorsunuz, sonrasında prototipi imal etmeye başlıyorsunuz. 2023'te bu uçağı uçuracağız. Bu 4 yıllık döneme sayın Başbakanımız '3 yıl olsun' dedi. Biz 3 yıl olacak altyapı yapmaya başladık. İnşallah 3 yıl sonra milli muharibin mimarisi bitmiş olacak, 2023'te ilk uçuşunu yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

HÜRJET, havacılık sanayisinin gelişimi açısından başarıyla sonuçlanan HÜRKUŞ ve çalışmaları sürdürülen Milli Muharip Uçak projelerinin ardından önemli bir sanayi geçişi sağlayacak.

Uçağın, Türk Hava Kuvvetlerinde tekamül jet uçuş eğitiminde görev alması hedefleniyor.

Kaynak: AA