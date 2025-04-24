IBM'in geliri ilk çeyrekte arttı

IBM, ocak-mart dönemi bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 artarak 14,54 milyar dolara çıktı. IBM, 2024'ün ilk çeyreğinde 14,46 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 33 azalışla 1,06 milyar dolara geriledi. IBM'in net karı, geçen yılın ilk çeyreğinde 1,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 1,72 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 1,12 dolar olarak kayıtlara geçti.

"Büyüme fırsatları konusunda iyimserliğimizi koruyoruz"

Şirketin yıl geneli için sabit para birimi cinsinden en az yüzde 5 gelir artışı beklediği, ikinci çeyrekte de 16,4 milyar dolar ila 16,75 milyar dolar gelir öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna, yazılım portföylerindeki güç sayesinde ilk çeyrekte gelir, karlılık ve serbest nakit akışı beklentilerinin aşıldığını kaydetti.

Krishna, üretken yapay zekaya yönelik güçlü talebin devam ettiğine dikkati çekerek, "Teknoloji ve küresel ekonomi için uzun vadeli büyüme fırsatları konusunda iyimserliğimizi sürdürüyoruz. Makroekonomik ortam değişken olsa da bugün bildiklerimize dayanarak, gelir artışı ve serbest nakit akışı için tüm yıl beklentilerimizi koruyoruz" ifadesini kullandı.