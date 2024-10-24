IBM'in gelirleri analist beklentilerini yakalayamadı

Üçüncü çeyrekte IBM'ın satışları sadece %1 artarak 14,97 milyar dolara yükseldi ve analistlerin ortalama tahminini 15,07 milyar dolar seviyesindeydi.

Üçüncü çeyrek yazılım satışları %9,7 artarak 6,5 milyar dolara ulaştı ve ortalama analist tahmini olan 6,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. IBM'in beş yıl önce satın aldığı Red Hat'in büyümesi %14'e sıçradı. Altyapı gelirleri ise beklenenden daha sert bir düşüşle %7 azalarak 3,04 milyar dolara geriledi.

IB Mali İşler Direktörüü Jim Kavanaugh, danışmanlık sÜçüncü çeyrek yazılım satışları %9,7 artarak 6,5 milyar dolara ulaştı ve ortalama analist tahmini olan 6,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. IBM'in beş yıl önce satın aldığı Red Hat'in büyümesi %14'e sıçradı.Altyapı gelirleri ise beklenenden daha sert bir düşüşle %7 azalarak 3,04 milyar dolara geriledi.

Üçüncü çeyrdekte hisse başına kar ise 2,23 dolar olan beklentinin üzerine çıkarak 2,30 dolar oldu.

Kavanaugh, IBM'in ana bilgisayar ürün döngüsünün sonuna yaklaştığını ve gelecek yıl yeni bir ürün çıkarmayı planladığını söyledi.egmentteki müşterilerin bütçelerini genişletmediğini ve bazı üretken yapay zeka projelerinin geleneksel danışmanlık pahasına geldiğini söyledi. Kavanaugh, faiz oranları ve jeopolitik gerilimler gibi ekonomik faktörlerle ilgili devam eden belirsizlik nedeniyle temkinli harcama yapmayı tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kavanaugh, IBM'in ana bilgisayar ürün döngüsünün sonuna yaklaştığını ve gelecek yıl yeni bir ürün çıkarmayı planladığını söyledi.