İçerik üretimi yapan Türk şirketi New York'a açıldı

23 Mayıs 2019

Türkiye'de 2 binden fazla markaya hizmet veren İçerik Bulutu, farklı dillerdeki içerik üretim gücünü ContentGO markasıyla tüm dünyaya açacak. 10'dan fazla dilde native içerik üreten ve son yıllarda bu alanda önemli bir deneyim kazanan firma, Türkiye pazarında edindiği başarıyı New York ofisiyle yurt dışına taşımayı hedefliyor. New York’taki şirket kurulumu tamamlanan girişim, 2019’un ikinci çeyreğinde ContentGO markasıyla global yolculuğuna resmen başladı. ContentGO, ABD’nin yanı sıra Hollanda ve İngiltere’deki operasyonların da yönetim merkezi olacak. ContentGO, farklı ülkelerdeki dijital operasyonlarını tecrübeli marka temsilcileriyle sürdürecek. İçerik üretim hizmetinin yanı sıra çeşitli yazılım ürünleri geliştiren İçerik Bulutu, yenilikçi ve akıllı teknolojilerini yurt dışına da taşıyacak. Böylece Türkiye'de ürettiği teknolojiyi yurt dışına transfer etmiş olacak.



İcerik Bulutu CEO'su Ahmet Durmuşoğlu, yurt dışı operasyonları için tüm ekibin 7 aydır çalıştığını dikkat çektikten sonra şu bilgileri paylaştı: “Daha önce farklı pazarlar belirledik ancak söz konusu pazarların dinamikleri dolayısıyla çok ilerleyemedik. Regülasyonlarla zaman kaybetmemek adına yurt dışı operasyonlarının yönünü endüstrinin merkezi olan New York'a çevirmeyi uygun bulduk. New York'ta ContentGO markasıyla şirketleştik. New York, San Francisco, Londra ve Amsterdam'da deneyimli marka temsilcileriyle anlaştık. 2019'da bu 3 ülkede native içerik üreticisi sayımızı 500'e, fatura kesilen müşteri sayımızı ise 100'e çıkarmak istiyoruz.”