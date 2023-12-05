İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: TikTok inceleme altında
Sosyal medya platformu olan TikTok'ta müstehcen içerek üretenler hakkında işlem yaptıklarının altının çizen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "TikTok hesaplarını inceliyoruz. Müstehcen içerik paylaşan 14 kişi tutuklandı" ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medya platformu olan TikTok'ta müstehcen içerek üretenler hakkında işlem yaptıklarının altının çizen Yerlikaya, "Son 6 ayda 1332 hesap yöneticisinden 14'ü tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol verildi. 14 şahıs hakkında sınır dışı işlemler sürüyor. 612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor" dedi.